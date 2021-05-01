相親5天就同居！女產子後竟「不告而別」 結局心碎滿地
許多現代人忙於工作，少了許多機會認識異性，只能藉由相親或媒介交友來認識對象。不過，大陸就有名男子透過媒人認識女方，結果一個月後就懷孕，兩人也因此準播訂婚，等到孩子出生後，女子卻突然消失了，而男子報戶口才發現，孩子竟不是他的，這讓男子相當崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-05-01 17:59:54
根據《楚天都市報》報導，大陸一名24歲男子黃偉（化名）透過媒人認識一名女子張娜（化名），想不到兩人才認識5天，張娜就直接住進黃偉家中，一個月後竟聲稱自己懷孕了。他為了給張娜名分，所以決定先訂婚，並立刻給女方家人聘金6.6萬元（約新台幣28萬元），但兩人都沒去登記。
孩子出生沒多久，張娜卻突然說要獨自回娘家，接著就直接消失，雖然黃偉感到相當著急，但還是要先替孩子報戶口，於是申請辦理親子鑑定，沒想到孩子根本不是他的。最誇張的是，黃偉的姐姐還在網路上看到，張娜出現在山東菏澤一場婚禮上。
黃偉的姐姐氣憤地說，家人不放棄尋找張娜，但每次去問張娜父親，對方總是百般推託，也不承認她女兒生下的孩子，「張家有三姐妹，除張娜多次與人訂婚外，其二姐也曾多次與人訂婚」，而張娜的姐姐則解釋，對家裡的事情並不清楚，但妹妹與黃偉並沒結婚，而且6.6萬元只是裝修費，並不是聘金。
另外，張娜的姐姐也透露，張娜確實在結婚之前曾和別人訂婚，但因不合適都退掉了。至於是否為詐騙？警方也指出，目前已約談張娜父親以及黃偉，此事尚在進一步調查處理中。（編輯：許智超）