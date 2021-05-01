義大利麵搭配三色豆！她爆粗口抱怨 老饕眼睛全亮：正統
義大利國寶美食之一的「義大利麵」，因為其靈活性十足的醬料搭配，深受民眾喜愛。不過就有位網友抱怨自己所吃的義大利麵，「明明是米飯吧？」並分享了數張義大利麵的照片，還氣到爆粗口。但許多內行老饕就解釋，這是所謂的「米型麵」，更直言「正統的意大利麵台灣人吃不慣！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-01 18:28:42
有位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，直呼「我要抱怨...今天隨便吃，叫了這個義大利麵，這叫義大利麵！？明明是米飯吧？！」原PO更爆粗口來表達自己的不滿，而從他分享的照片中可以看見，這盤義大利麵佐以三色豆和炸蝦，麵體部分確實是呈現米粒狀，難怪引發原PO疑惑。
不過許多內行網友紛紛解釋，「這是義大利麵的一種，米型麵」、「現在市面上有一種叫米麵的義大利麵」、「米型麵，正統的意大利麵台灣人吃不慣的」、「這個是米麵，米狀的麵」、「是麵沒錯！義大利麵的種類好幾百種」、「米麵啊，你知道義大利麵的型態你三餐各吃一種不重複都可能要花幾年才能全部吃完嗎？」、「米麵我超想吃，在台灣很少看到」。
更有網友歪樓指出三色豆才是問題，「三色豆比米麵該死」、「米型麵我可以，三色豆不行」、「三色豆根本不行」、「看到三色豆，我就要吐了」、「用冷凍三色豆真的是污辱了義大利美食」、「看到三色豆直接沒胃口」。（編輯：倪浩軒）