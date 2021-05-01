今日廣場》黃靖麟／國民黨如何華麗轉身？

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筆者先說結論，國民黨高層如果與社會結構相背離時，當然無法獲得民眾認同。國民黨能否轉骨得到認同？關鍵在於上層主要幹部組成，是否符合社會結構？若否，當然無法獲得普遍的支持。作者以Andrew Heywood《政治學》說明政黨有兩個功能最重要：其一代表性問題、其二菁英甄補問題，此二者若無法獲得解決，那麼政黨功能不彰，自然會被社會所淘汰。
今年國民黨主席的選舉，即同時具有代表性與菁英甄補的雙重價值。現任50歲主席江啟臣，看起來較具有此兩種價值：既滿足本土化政治的需要，也能達成政黨菁英政治甄補年輕化的訴求。至於61歲的朱立倫曾任兩次主席與直轄市長，也選過總統，渠或可依照趙少康的「影子內閣」建議，專注於國政專長，並在2024扮演好競選總統或擔任行政院長的重要角色。胡志強直言，國民黨要讓年輕人出來，年紀大的要華麗轉身，有「世代交替」，國民黨才有嶄新的未來。
因為趙先生大方向提出青年政策是很棒的，只是令人感覺錯愕在於，國民黨面對青年族群是以「照顧」兩字來應對，這恐怕落入公共政策常見的「第四類型錯誤」（error of the fourth type ）錯誤方法解決錯誤問題在政策問題認定上。
21世紀的國民黨對照20世紀的國民黨，顯然已經背離了蔣經國的本土青年政策，前國民黨主席蔣經國，當時讓26歲吳敦義有機會參選北市議員並且當選；趙守博35歲擔任省政府新聞處長。李鐘桂因批判時政受蔣經國賞識，於32歲時就獲選為中央委員。
上述這些人從政都是當時勇於批判時政而受到重視，此與「照顧」兩字差異甚遠，是「時代考驗青年，青年創造時代」縮影下之政治人物。國史館的資料中，國民黨根本沒有提到「照顧青年」一詞，只有考驗青年。
相較於國民黨的照顧青年，民進黨的青年政策，反而比較像蔣經國時代，透過承擔責任與考驗，讓他們創造新時代，諸如：32歲的「口譯哥」的趙怡翔，以英文專長於2019年擔任「駐美代表處政治組長」；吳怡農於2015年自辦媒體《壯闊台灣》，該媒體以調查報導國防議題為主，38歲時受到政府重視被延攬至行政院任參議，今年40歲擔任民進黨北市黨部主委。至於國民黨幾位代表性的青年政治人物，馬英九時代僅有現任市議員羅智強於43歲擔任總統府副秘書長；現任不分區立委陳以信於44歲出任總統府發言人。
兩黨對照之下，國民黨員在去年已經給江啟臣一個機會，而前國民黨副主席胡志強加碼說「年紀大的要華麗轉身」，觀察說話的場景與地點，說的好像是他自己，但對國民黨來說，未必不是一個善意的提醒。
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