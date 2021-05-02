濃霧特報！今白天西半部高溫33度　晚起東部防局部大雨

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此外，由於今日台灣附近環境為偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，應注意今晚至周一（３日）東半部地區有局部較大雨勢發生的機率。
氣溫方面，今日各地清晨稍涼，低溫約20至22度，白天西半部高溫可達30度至33度，東半部約28、29度，中午前後紫外線指數偏高，戶外活動請注意防曬，多補充水分；近期日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應留意氣溫變化適時增減衣物。
在空氣品質方面。今日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件較差；受光化作用影響，午後臭氧易上升；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
至於周一、周二（3日、4日）大氣環境轉東南至偏南風，宜花東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨，３日東半部地區有局部較大雨勢發生的機率；各地氣溫舒適微熱。
周三（5日）鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；此波鋒面為移動性，因此影響時間不長；5日起北部及東北部氣溫微幅下降。
周四至周六（6日至8日）東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周日（9日）鋒面位於台灣北部海面，北部及東北部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；10日、11日各地為多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨。