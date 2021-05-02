諾富特飯店防疫「3破口」曝！醫憂：疫情進入桃園社區了

華航機師、諾富特飯店新冠肺炎群聚事件引起全民高度關注，

中央流行疫情指揮中心表示，源頭有可能是國外航空機師將病毒帶入，更分析此次諾富特飯店造成疫情擴大的「3破口」。對此，北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰在臉書憂心直說「

沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了！

」

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中央流行疫情指揮中心分析指出，諾富特飯店「同時提供國內外航空機師檢疫與一般民眾入住」，加上「飯店員工沒有分流」，且「員工有症狀依然正常工作」等，這3個原因很可能是造成防疫破口的最大原因。

對此，蘇一峰在臉書發文表示，「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了！最高風險的一群人享最短的隔離時間，又可以不打疫苗……現在要靠台灣防疫的神秘力量，全民的防疫警覺心了！（編輯：許苡晴）