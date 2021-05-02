開門驚見男房東在裡面！北漂妹崩潰報警：感覺不是第一次

女生若獨自在外租屋，千萬要小心！近日就有一名北漂妹透露，自己日前回家開門時，竟驚見男房東在她的房間裡，讓她嚇到後退，隨後南房東便走出來，她質問之下，對方解釋是因為聽到她的貓在叫才會進去看看，但這理由讓她既匪夷所思又難以接受，於是只好報警處理。

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原PO在

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心情板表示，她是一個北漂獨居女孩，有養一隻貓，租屋處在一棟大樓裡，整層隔間套房租屋，房東是一個快40歲的男性，就住在她隔壁。而上（4）月30日她回家正要開門時，竟發現門把被轉開，她嚇到後退，接著便看到房東走出來...

▲一名北漂妹透露，她日前回家開門時，竟驚見男房東在她的房間裡，質問之下，對方解釋是因為聽到她的貓在叫才會進去看看，但這理由讓她難以接受，嚇到趕緊報警。（圖／翻攝自Dcard）

原PO認為案情不單純，就質問房東「你怎麼可以進去我的房間？」房東回應「你房間門沒鎖」，但她很確定自己有鎖門，出門也都會再三確認，還瞄到門把上插了備份鑰匙，便怒言「那你也不可以進去！」房東解釋「你的貓在叫」，她則表示「你可以聯繫我，或者傳訊息」，沒想到房東竟回「還是你要解約 ？」讓她滿頭問號，直呼「這個邏輯太奇怪」。

最後，原PO決定報警處理，房東起初也願意跟她去警察局，結果再前往警局的路上，房東竟說要給他5萬塊的封口費，但她仍堅決要去警察局，提告刑事入侵住宅，同時也更換房門鎖，並打算加裝攝影機。原PO更提醒在外租房的女孩要小心，「家裡可以的話要裝攝影機，嚴防不時之需...我真的不知道他進來我房間做什麼，而且感覺不是第一次啊！」（編輯：許苡晴）