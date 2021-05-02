直播／華航、諾富特群聚擴及科大？陳時中下午2點說明

▲有民眾爆料諾富特半年前就混住隔離客與一般客，為此指揮中心做出回應。（圖／記者許家禎攝）
▲華航、諾富特新冠肺炎群聚感染事件是否再擴大？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日下午2時再召開記者會說明。（圖／資料照，記者許家禎攝）

記者顏真真/台北報導

2021-05-02 13:51:30

華航、諾富特飯店新冠肺炎群聚事件引發全民高度關注，甚至傳出4月27日新北市某科大旅館系師生近百人曾到諾富特參訪，目前被列自主健康管理對象，國內疫情是否持續擴大？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日下午2時將再出面召開臨時記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，讓《NOWnews今日新聞》的鏡頭帶大家一起來關心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心昨日公布統計，截至目前國內累計208,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含206,137例排除），其中1,132例確診，分別為996例境外移入，88例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、67人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
38.61%61.39%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
92.19%7.81%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
1.62%98.38%
2021-04-29-2021-05-02
即時
推薦閱讀