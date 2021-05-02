直播／華航、諾富特群聚擴及科大？陳時中下午2點說明
華航、諾富特飯店新冠肺炎群聚事件引發全民高度關注，甚至傳出4月27日新北市某科大旅館系師生近百人曾到諾富特參訪，目前被列自主健康管理對象，國內疫情是否持續擴大？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日下午2時將再出面召開臨時記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，讓《NOWnews今日新聞》的鏡頭帶大家一起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-05-02 13:51:30
指揮中心昨日公布統計，截至目前國內累計208,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含206,137例排除），其中1,132例確診，分別為996例境外移入，88例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、67人住院隔離中。
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