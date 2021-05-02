路上見計程車長「眼睫毛」！她停紅燈興奮 內行一看秒懂
一般民眾除了搭乘大眾捷運通勤之外，偶爾趕時間也會搭乘計程車或者Uber，有時候幸運會坐到特別的車種，例如Uber有特斯拉等等。近日，就有網友分享在路邊看到一輛計程車，但仔細一看發現，該輛計程車的車燈竟然貼了「眼睫毛」，照片曝光後引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 10:56:01
原PO在「路上觀察學院」貼文指出「等紅燈時往旁邊一看....欸！他的車燈有眼睫毛欸」只見貼出的照片中，該輛計程車的前方車燈上貼著黑色的條狀物，看起來就像眼睫毛般，讓整個前方車頭燈就像一個表情，非常生動，引人注目。
貼文一出，網友紛紛回應「好奇眼睫毛的功用XD」、「這個太扯了哈哈哈哈」、「這個下雨會不會脫妝啊」、「如果下雨不會脫妝，麻煩推薦是哪款睫毛膏哈哈」、「笑死，這什麼貴婦計程車啊」、「好好笑，感覺有點滑稽欸」、「一支獨秀的概念」、「還真的沒有看過這個眼睫毛的哈哈」。
不過，也有內行網友表示「雲林斗六的，這台很紅」、「斗六的一位大姐開的，搭過一次」、「斗六一個女司機開的，人很Nice」、「這台在雲林很紅啊，大姐人超好」、「一眼就認出是斗六，很常停在雲科大前」、「雲林人應該都有看過吧，蠻紅的這台睫毛車」。（編輯：張嘉哲）