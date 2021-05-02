更換大頭照是警訊？LINE上「5跡象」透露另一半是否劈腿

男女交往無法保證雙方都能永遠不變，畢竟相處久了可能會經歷各種風波，導致感情變淡等的狀況。然而，日本媒體近日就提到，若是察覺對方有異樣，不妨可從LINE上找出一些蛛絲馬跡。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據日媒《beauty news tokyo》報導，如果感覺另一半的LINE出現4大狀況，包括：回訊息速度太快、使用付費的可愛貼圖、不再叫你的暱稱、更改自己的用戶名稱、突然換大頭貼等，那就得多加就留意了！該報導指出，有些人本來就是秒讀秒回，可能是個性關係，或是不希望讓愛人等太久，但若是突然加快原本的回話速度，突然變得很快，那極有可能是想遮掩自己偷吃的秘密，想讓正宮更有安全感。





▲日本媒體近日就提到，若是察覺對方有異樣，不妨可從LINE上找出一些蛛絲馬跡。（圖／公關圖）

而若是過去沒有傳「貼圖」習慣的他，某天開始用起了可愛貼圖，那恐怕是因為被「新對象」影響，假設發現此種情形，不妨可以試探一下對方開始用貼圖的原因。如果當另一半一段時間不再使用原本對你的「暱稱」，那很有可能是擔心自己叫錯名字而漏陷，所以才會乾脆不叫名字。





除此之外，當伴侶突然換掉原本在LINE上的用戶名稱，改成你從未見過的新暱稱，有可能是他為了跟新認識的對象更親近，才會該改名稱，而該報導也指出，「突然換大頭照」亦是一種警訊，必要時，大家可作為參考。（編輯：許苡晴）



