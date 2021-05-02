陳明文遭爆「助幫派探監」　藍委籲修法：幫派份子不接見

近來警界爆出多起紀律事件，最讓台灣人不滿的，便是民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑參與幫派事務，卻能把警局當自家後院，隨意出入探視涉案友人，還幫其拍照打卡。前立委黃國昌更加碼爆料，指網紅館長日前遭人槍擊，民進黨立委陳明文還幫忙安排，讓黑幫成員接見槍手。前警大教授、國民黨立委葉毓蘭呼籲法務部或矯正署應修定辦法，不能允許幫派份子探監。





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葉毓蘭今（2）日發臉書嘲諷，指從近來的新聞來看，所有人事、法規，只要遇到民進黨黨證都會轉彎，連司法系統、警察、檢察官、法官、甚至進了監所，綠色背景的人士，或參與民進黨運作的黑道更是無所不能。





葉毓蘭表示，進入立法院後，他也接過不少關於家屬、親友想見關在監所的收容人或受刑人的請託，不少都是地方議員轉介到立法院，希望透過她，行文給法務部。





但葉毓蘭表示，過去聽過太多自稱「親友接見」，實則劫囚、串供的不法情事，因此她接到請託後，都會查明會見人與受刑人的關係。地方民代知道她查得很仔細之後，這類的請託便轉向，她懷疑趙介佑案是幫派介入民進黨高層的最佳實例。





葉毓蘭說，個案問題個案解決，但執政黨為幫派服務，甚至淪為批發中心，若不從制度上改進，最後一定會爆出國家級醜聞。葉表示，在美國，監獄辦理接見時，只要查到會面者有幫派背景，一律不准接見，而台灣有黑道背景的受刑人，都會透過民代施壓，機關首長怕得罪立委，也都會放行，但這樣的現象是不對的。





葉毓蘭呼籲法務部或矯正署，應該修訂辦法，與警政機關建立更及時的查核，或請求警察機關協助調查，針對請求接見的人，一查有幫派身份者，一律不准接見，任何人關說也不行。



