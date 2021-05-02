回家驚見「陌生衛生紙、放滿洗澡水」！獨居女回想後抖爆

▲有一名男網友在PTT以「什麼時候用得到平版衛生紙？」為題發文，想知道平版衛生紙好用在哪，貼文一出，就有內行網友揭開神優勢。（示意圖／取自unsplash）
▲有女網友和男友分手後，並沒有把鑰匙拿回來，結果某天回家時發現多了一包衛生紙，浴室甚至還放好了洗澡水。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-02 18:15:35

擁有自己的居住空間是不少人對生活最基本的要求，不過獨居在外要特別注意自身安全，以免有心之人闖入、騷擾。近日，就有網友指出閨蜜和男友分手後，並沒有把鑰匙拿回來，結果某天回家時發現多了一包衛生紙，浴室甚至還放好了洗澡水，事後確定是前男友進來用的，讓閨蜜相當恐懼，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，閨蜜終於跟「渣到不行」的男友分手，因為對方不但劈腿出軌，還跟閨蜜說兩方都放不下，希望可以繼續在一起，更扯的是，閨蜜還是從「正宮變小三」的，之後閨蜜真的受不了，決定要跟對方斷絕聯繫。

▲閨蜜除了發現多一包衛生紙，還有紙條寫著「浴室已經放好洗澡水」，讓她相當恐懼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲閨蜜除了發現多一包衛生紙，還有紙條寫著「浴室已經放好洗澡水」，讓她相當恐懼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
過了三個月後，原PO和閨密一起聚餐，但閨蜜回到家卻打電話說「家裡多了一箱衛生紙」，甚至還留了紙條告知放好了洗澡水，這讓閨蜜感覺相當奇怪，於是趕緊去調了監視器，這才發現是前男友的傑作。原PO也忍不住呼籲「如果跟男朋友分手了，一定要把鑰匙拿回來，好險閨蜜當時跟我去聚餐，不然遭遇不測怎麼辦？」

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「這樣真的不行，要好好保護自己」、「等等，這太噁心了吧…」、「如果是租屋處，建議換地方。就算換鑰匙，男的還是會來住家附近糾纏」、「這恐怖情人吧，母湯」、「太危險了！還是趕緊把鑰匙拿回來或是把門鎖換了，比較安全點」、「租屋的話建議快搬走，小心前男友在附近徘徊」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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