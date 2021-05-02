輕軌大順路段今施工　捷運局：全面降低交通衝擊

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1.施工進度：5月2日將完成兩側汽車機停車格位塗銷、交維護欄設置及道路標線重繪、大順一路（博愛-裕誠）（7-9、16-19）禁行15噸以上大貨車標誌牌面、大順路施工改道宣導紅布條30面。後續進行甲種圍籬組立架設施工。
2.交通局智運中心監控交通車行效率：應用智慧科技路口號誌秒數控制，透過CCTV掌控車流動態，經分析車流今（2）日施工路段及周邊道路之車流正常，交通順暢。
3.警察局交通大隊協助配置警義交站崗執勤疏導：目前配置2名警力於施工場域周邊來回巡視，工區前後路口各2名義交共4名義交人員指揮引導車流，並機動增派勤務疏導可能產生壅塞的地點。
4.透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民知道施工訊息。施工期間建議駕駛人多利用南北向替代道路中華路、博愛路，東西向替代道路同盟、十全路，提早改道，以疏解大順路段之車流。
捷運局表示市府各單位全部動員，謹慎推動輕軌二階的各階段施工作為，並會重視且比照拆除中博高架橋的聯合行動，全面努力降低施工期間車行效率的衝擊。並呼籲市民朋友、用路人，請事先留意施工資訊，可以提早改道， 若行經本路段之車輛依循交通導引人員指揮，小心駕駛並降低行車速率，以確保行車安全。