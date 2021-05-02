為何土木承包不送燈具？「禁忌原因」曝 眾驚：原來如此
許多屋主為了住的更舒適，買完新屋都會找土木承包商來施作，但完工後卻發現連最基本的「燈具」沒有附送，必須額外加價購買。對此，就有一名土木工程的師傅解釋，其實是因為一個禁忌原因，所以才不會送燈具，貼文一出，網友們不禁直呼「長知識！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 19:48:29
原PO在《爆怨2公社》表示，自己是一名從事土木工程的師傅，最近有客人抱怨「為何都請包商來施作了，卻連基本的燈具卻沒有安裝？」他接著解釋，雖然燈具是要加價購，而且合約書上也沒有記載「附加燈具」，但這並非價錢考量。
其實是因為送燈台語唸做「送丁」，代表把自家的男丁都送給屋主的意思，基於這項習俗，土木承包商施工時都不會送燈具，原PO也忍不住強調「行有行規，也有禁忌。土木承包，不送燈！不送燈！」
貼文曝光後，網友也相當驚訝，「原來是因為這個呀」、「第一次買房也是疑問怎沒燈？才知道原因」、「真的長知識了」、「以前很看重家裡的男丁，粗活都是男丁，所以不能送丁」、「岳母買房時有去幫裝燈，當時還好奇為何沒燈，原來是這原因」、「真的隔行如隔山，不說我還真的不知道呢」。
另外，也有不少人提到「送鐘」的禁忌，雖然送時鐘的諧音「送終」是觸霉頭的意思，但有些老一輩的人新居落成真的會送大鐘，內行的網友解釋，台灣人新居落成送時鐘是大禮，象徵「老有所終」的寓意，不能送鐘的習俗是來自於外省人，「你們去看看40年以上的老房子或廟宇，裡面大多有鏡子+時鐘，上面還會印某某某贈送」。（編輯：許智超）