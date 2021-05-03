NBA／Sexton被爆打法太獨 連對手都嘲諷：他不會傳球
重建數季卻無所起色，克里夫蘭騎士今(3)日又被爆球隊內部有矛盾，根據《The Athletic》記者Joe Vardon報導，騎士許多球員不滿新星Collin Sexton占用大量球權，這已不是第一次被爆出有這樣的情形。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-03 08:55:46
Sexton本季場均可以攻下24.4分、4.1籃板，並在1月中對籃網時狂轟生涯新高的42分，並帶隊贏球，得分天賦無庸置疑。然而作為球隊的重建基石，他近乎「球霸」的打法卻引發不少人的質疑。
Vardon在報導文中指出， Sexton的隊友們對他有一些不滿，他們感到沮喪主要是因為後者佔用了大量球權，有時候甚至他們的對手還會在比賽中以此嘲諷騎士隊球員。
「對手在比賽中還會這麼說道，『你們知道的他不可能把球傳給你們』。」Vardon鉅細靡遺的如此描繪道，他的隊友們顯然希望他做為一名後衛能更專注於組織。
這並不是Sexton第一次因為自己的毒瘤打法而遭致隊友厭惡，之前就爆料指出Kevin Love和Jarrett Allen先後對於前者「唯我獨尊」的模式有所質疑，然而情況似乎沒有改善。