羽球／創歷史！小戴勁敵馬琳完成歐錦賽5連霸 今年第4冠
在昨天的決賽中，我國世界球后戴資穎的勁敵、西班牙羽球女皇馬琳(Carolina Marin)以21:13、21:18擊敗丹麥好手Line Christophersen，成功衛冕歐錦賽女單冠軍，並且完成了賽史上史無前例的5連霸。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-03 09:48:31｜2021-05-03 09:52:52
雖然在這場比賽的第2局稍微受到了一些威脅，不過馬琳還是展現了她在歐洲賽場近乎無敵的宰制力，只花了37分鐘就解決戰鬥，賽後她表示言語難以形容自己現在的心情。
「我感到很高興，因為昨天我對昨天的比賽內容感到有些沮喪，但這也讓此役的勝利更加甜美，因為我極大地提高了自己比賽水平，更加專注於自己的比賽計劃。」馬琳賽受受訪時如此說道。
馬琳是歐錦賽史上第一位拿下5座女單冠軍得球員，至於男單項目上丹麥傳奇名將蓋德也曾5奪冠軍。這是馬琳今年第四冠，她目前狀態極佳，年初連續在泰國的公開賽的2站和瑞士公開賽拿下冠軍。
今年歐錦賽的男單和男雙項目被緊急取消，原因是有3人在賽前的新冠肺炎(Covid-19的)檢測中呈陽性，包括現今男單世界第二的丹麥「一哥」安賽龍(Viktor Axelsen)和德國雙打選手Mark Lamsfuss。