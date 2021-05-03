他吃海底撈收神級禮遇！網見「隱藏版菜色」全瘋：太浮誇
中國大陸知名的火鍋品牌「海底撈」深受不少饕客喜愛，而海底撈火鍋也以「服務至上、顧客至上」的經營理念聞名，讓鐵粉一再上門消費。對此，一名網友在《Dcard》表示，到海底撈用餐時，竟收到店家「神級禮遇」，端出隱藏版菜色招待，畫面曝光讓網友們全羨炸，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 09:50:54
原PO以「海底撈最厲害的招待到底是什麼？」為題，貼文提到近日他到海底撈用餐，店家竟端出一整碗的剉冰招待，驚呼「一開始去海底撈，以為端個蛋糕、端盤肉上來就很扯了，結果發現大家收到的招待都很厲害，還有免單！這是我近期收到最厲害的招待，直接端一大碗的剉冰來」。
畫面中可見，原PO的剉冰有滿滿的雪花冰之外，還有4球白色的冰淇淋，和大量的珍珠，一旁還插滿捲心酥和巧克力棒，和手寫的小卡，模樣相當澎湃。
畫面曝光之後，讓網友紛紛驚呆直呼「讓我好奇廚房內部到底有多少東西，連剉冰機都有嗎？啊我收到比較特殊的是完整的一條烤魚」、「為什麼我都沒有？雖然沒吃過很多次，但我朋友第一次就有水果盤」、「這一道也太浮誇了吧」、「服務員們是不是都有多啦A夢百寶袋」。
對此，更有網友分享「我升5星的時候，經理幫我免單，然後生日的時候，送一盤的澳洲和牛，這是我覺得最棒的2次」、「有次一個人吃被招待巧克力香蕉冰淇淋，上面有十幾塊白糖粿，有夠飽」、「我想到那次一個人吃是用網路訂位，結果到的時候經理直接走出來帶我去包廂，受寵若驚，雖然桌子太大要夾菜有點遠」。（編輯：賴詠璿）