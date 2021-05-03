NBA／就是贏不了國王！獨行俠輸球 Doncic面臨禁賽危機
近況絕佳的達拉斯獨行俠，還是難過沙加緬度國王這一關，今天又以99:111輸球，主將Luka Doncic不但被驅逐出場，還領到個人第15技術犯規，再被吹一次將被禁賽一場。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-03 11:23:52｜2021-05-03 11:46:43
本場比賽國王隊有5名輪換球員無法出戰，新星Tyrese Haliburton還在第三節時受傷離場，但面對獨行俠他們似乎總是能發揮出色，在射手Buddy Heild射下27分、中鋒Marvin Bagley III得到23分的帶領下，此役仍以雙位數的分差擊敗對手。
國王贏球後，完成對獨行俠的3連勝，過去8場比賽達拉斯近況極佳，拿下了6勝，其中的兩敗全都是國王給的。就如同金塊對上勇士就挨打一樣，獨行俠這一季就是難跨過競爭力不強的國王。
另外，對獨行俠隊來說更麻煩的是，他們的主將Doncic在這場比賽被吹了2次犯規遭到驅逐出場，個人本季累計了15次技術犯規，再被吹一次就要遭到強制禁賽。
被吹第二次技術犯規時，Doncic本人也是難以置信，不斷的和裁判要解釋，因為他不覺得自己有說了什麼、或做了什麼。這時候比賽只剩下31.8秒，獨行俠落後13分，大局底定，因此有些得不償失。
Doncic這場砍下30分、6籃板、6助攻，在昨天短暫的來到西區第5後，目前又被湖人反超，跌至西區第6名。