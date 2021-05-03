今日廣場》高文良／「聽見歌 再唱」觀後感

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感謝新竹縣楊文科縣長及財團法人新竹縣潤聲教育基金會提供這樣的機會，安排尖石、五峰的孩子一同至新竹大遠百威秀影城觀賞「聽見歌 再唱」，看見小朋友都很感動、也非常開心，正如我們學校六年級學生分享說：「好像在演我們的故事喔！看到他們唱自己布農族的歌，而且得到冠軍，也像我們舞蹈隊跳泰雅族的舞得到第一名一樣厲害！真的替他們開心喔!…」
當都會學校及家長都汲汲於培育孩子升學，考取第一志願、學習多元才藝時，往往偏鄉原鄉的孩子，在先天資源匱乏的環境下，的確比較難與都會學校學生比拚學測或各項大考，所以多數原鄉孩子常常被大考打擊並迷失向前努力的動力方向！我們常在思考，既然原鄉與都會學校先天體質就不一樣，難道我們不能找出一條最適合原鄉孩子學習的一條路嗎？正如電影中合唱評審建議，既然合唱團學生與老師都是布農族，為何歌曲和聲音要唱得跟外面孩子一樣！的確，每個孩子真的都不一樣，我們原鄉教育，也希望小朋友們如同電影裡的小學生，能認同自己、充滿自信、不畏逆境，奮發向上。
引述新樂國小資深老師羅政安的觀後心得感想：「教孩子合唱、舞蹈、運動只是達成教育目標的手段，最終的目的還是着眼於教育。期望透過這些策略，來引導我們原住民的孩子開展視野、建立自信。」猶記電影中的兩句台詞：
「孩子的信心可以用掌聲來擦亮」
「我不知道做了會怎麼樣，但我已經很清楚的知道，我不做會怎麼樣！」
著實令人發省。
馬彼得校長是一位很棒的布農族教育前輩，用音樂建立了孩子的信心，把部落翻轉過來！新樂國小在2年前開始轉型為泰雅族民族實驗小學，與尖石國中小、嘉興國小及桃山國小共5所學校，成立了全國第一個tnunan區策略聯盟實驗學校團隊，希望透過學生在地優勢文化學習，建立自信心與學習動機，在學校各項展能課程與活動中，累積無數信心與希望，成為孩子生命旅程中最強而有力的正能量！
Klokah ta kwara! 讓我們看見原鄉教育的優勢與無限希望，在學校、家長、部落及社會各界的努力下，相信原鄉孩子會展開夢想的翅膀盡情翱翔！
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