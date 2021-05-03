輕軌大順路段施工　林欽榮：明年底通車至博愛路口

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林欽榮表示，市府設定目標在今年底輕軌大南環通車至C20站、明年底持續通車至博愛路口C24站。為因應輕軌大順路段施工對交通的影響，林欽榮親自督導市府各單位全部動員，比照拆除中博高架橋的聯合行動，謹慎推動輕軌二階的各階段施工作為，今日聽取各單位執行之情況如下:
1.施工進度：目前已完成兩側汽車機停車格位塗銷、甲種圍籬架設及道路標線重繪、大順一路（博愛-裕誠）（7-9、16-19）禁行15噸以上大貨車標誌牌面、大順路施工改道宣導紅布條30面。
2.交通局智運中心監控交通車行效率：應用智慧科技路口號誌秒數控制，於主要施工路段(大順路)、替代動線(龍德路、明誠路、同盟路)號誌週期放大，增加東西向通行時比，區域南北向次要幹道採半週期方式，連鎖，並視實際車流變化機動增減時比。另外透過CCTV掌控車流動態，經分析車流昨（2）日及今日施工路段及周邊道路之車流秩序正常，交通順暢。
3.大範圍改道資訊：南北向替代道路中華路、博愛路、民族路。東西向替代道路大中路、明誠路、同盟路、十全路、九如路。
4.替代停車資訊：大順路(裕誠路~博愛路)段沿線二側200公尺範圍內合法路外替代停車場路邊汽車取消44格，替代路外停車格共274格(尖峰總剩餘約150格)；路邊機車取消62格，週邊橫交道路回補62格。若仍有不足，將協調美術館路與裕誠路底輕軌工務所空地，以及富邦開發基地退縮地4.5m提供停車。
5.大順一路(中華路-博愛路)公車路線不變:依尖峰及離峰時段調整為中型巴士營運。
6.警察局交通大隊協助配置警義交站崗執勤疏導：目前配置2名警力於施工場域周邊來回巡視，工區前後路口各2名義交共4名義交人員指揮引導車流，並機動增派勤務疏導可能產生壅塞的地點。截至5月3日8時止動用警力 40人次，義交 34人次(24小時) ，合計74人次。
7.由鼓山區公所根據施工狀況，隨時透過區公所里辦公室以及里幹事，向沿線的居民做一些互動跟說明溝通，即時收集民眾意見，以利機動調整施工配套措施。並且透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民知道施工訊息。施工期間建議駕駛人多利用南北向及東西向替代道路，提早改道，以疏解大順路段之車流。
捷運局表示，目前於大順一路(龍勝路~博愛路)道路中央架設施工圍籬進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施工，施工順序採街廓區間圍設，先行架設龍勝路至龍德路(不含路口)，沿街廓陸續往東架設施工圍籬至博愛路，沿線將取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，施工期間維持雙向各一快一慢車道通行，並於各橫交道路設置工區出入口，原有公車站、人行道亦維持正常通行。
另外捷運局再次呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近替代道路提早改道，以疏解大順路段之車流。行經此施工路段請務必放慢車速、注意行車安全，並請用路人體諒施工期間之不便，多多包涵，大家一起渡過施工期，才能邁向輕軌成圓的百年城市願景。