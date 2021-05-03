「水電行小開vs年薪3百萬工程師」怎選？網一面倒：秒勝

▲一名網友在PTT以「家裡開水電行vs.台清交電資碩士 都幾？」為題發文，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友在PTT以「家裡開水電行vs.台清交電資碩士 都幾？」為題發文，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 14:34:20

俗話說「隔行如隔山，術業有專攻」，各行各業自身的優缺點只有自己知曉，對此，就有一名網友表示，他的兩位朋友分別是水電行小開、年薪300萬的台大工程師，而眼看兩位「人生勝利組」令人稱羨的職業，也讓他直呼若能選，他會想當水電行小開，貼文一出，立刻掀起熱議。

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該名網友在PTT以「家裡開水電行vs.台清交電資碩士 都幾？」為題發文，表示他最近認識一個家裡在南部開中型水電行的小開，還有從小就是純血台大電資碩士的朋友，而水電行小開只有私立科大畢業，但有水電一技之長，換車置產都沒在手軟，最近甚至還在看台中七期重劃區的房子。

而電資碩士友人則是在一線ic廠當工程師，年薪上看300萬元，新竹房子也看好一間了，讓原PO不禁感嘆「看著兩個人生勝利組談笑風生，我不禁想，要是能投胎，該當哪一個好，有沒有這兩個職業要選哪一個的卦？先說，是我一定選水電行啦」！

▲一名網友在PTT以「家裡開水電行vs.台清交電資碩士
▲一名網友在PTT以「家裡開水電行vs.台清交電資碩士 都幾？」為題發文，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友們一面倒選擇「水電行」，「水電技能是一輩子，電資要常常學習新東西」、「水電行，我有個同學水電行包很多工程，賺很多」、「純血碩士不會拍主管馬屁的話，一樣不行」、「小開秒勝，根本沒得比」、「竹科男房子還不是要水電，高下立判」、「水電比較少做14小時工作的吧」、「一個是老闆，一個是員工」、「水電行屌打」。

另外，還有知情人透露，「出社會後才知道巷口小小間的水電行，每年營收都是百萬，甚至千萬在跑的，小零件買進來是秤重計價，賣出去是一顆一顆算錢，利潤好到不行」、「水電同樣工程，報價可以差到10倍，夠黑心的人，很適合啊」、「水電行屌虐科技業啦，自己包工程的話」、「水電行老闆包工程讓下面的人去做就好了，傻了才去當社畜」。（編輯：郭佩蓉）

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