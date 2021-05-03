疫情升溫　楊志良批政策錯誤：機組員為何只隔離3天？

▲（圖/新頭殼）
▲前衛生署長楊志良今（3）日批評，華航諾富特事件是政策錯誤，質疑機組員為什麼只隔離3天？為什麼沒有強制打疫苗？（圖/新頭殼）

新頭殼

2021-05-03 15:08:20

中央流行疫情指揮中心2日宣布，國內新增4例本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，均為染疫華航機師與諾富特員工的接觸者，目前本案已有24人確診、6個家庭群眾，超過年初桃園醫院群聚的21例；對此，前衛生署長楊志良今（3）日批評，這次的事件是政策錯誤，質疑機組員為什麼只隔離3天？為什麼沒有強制打疫苗？

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楊志良今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚節目訪問時直言，這次的華航諾富特事件與政策錯誤有關，首先，為什麼機組員才隔離3天？一般台灣民眾從國外回台，必須隔離滿14天，機組員礙於調度問題，只需5天，現在5天又縮為3天，短短3天，能避開潛伏期的風險嗎？機組員回國隔離才3天，這是錯誤的決策。

其次，他質疑，機組員為什麼沒有強制打疫苗？他認為，如果機組員都有施打疫苗，感染風險雖不是零，但自然會大大降低，「問題是，台灣只買到AZ，醫護人員和機組員的施打意願都不高」，這種情況下，應協調海外商購其他的疫苗（像是美國就有BNT），務必讓到處飛行的機組員，都在已經施打疫苗的狀態下執勤，風險自然降低。

「事已至此，多說無益」，他說，只能嚴格把關，期待好運，希望5月底前，沒有其他的社區感染發生。

此外，主持人黃暐瀚在臉書發文提到，楊志良在節目中說了一段讓他沉思的話，楊志良建議蔡英文總統、監察院長陳菊，應該都去領養一個小嬰兒，養育長大，楊志良認為，只有經歷這個過程，總統才會知道，一般老百姓養育孩子過程中的酸甜苦辣，也就能夠真的「苦民所苦、樂民所樂」。

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