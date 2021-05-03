無視疫情出遊還動員海軍保護　泰國小公主惹議

▲希里萬納瓦瑞公主因為在疫情、示威風頭時前往蘇梅島度假，引發爭議。（圖／翻攝自推特）
▲希里萬納瓦瑞公主因為在疫情、示威風頭時前往蘇梅島度假，引發爭議。（圖／翻攝自推特）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-03 15:15:20｜2021-05-03 15:24:55

泰國爆發第3波新冠肺炎疫情，加上示威活動一波接一波，知名學運領袖巴利(Parit Chiwarak)還在獄中絕食抗議，身為王室成員，更應謹言慎行，避免又激起民怨。然而，泰國小公主希里萬納瓦瑞(Princess Sirivannavari)，近期卻被踢爆前往位於泰國南部的蘇梅島度假，還出動海軍艦艇護航，引發爭議。

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長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)上月27日在推特上發文，希里萬納瓦瑞公主上週前往蘇梅島度假，當時島嶼上掛起印有她王室紋章的橙色旗，水晶灣(Crystal Bay)對面還停泊了五艘海軍船隻；同時，帕岸島(Koh Phangan)和龜島(Koh Tao)之間的船帆岩(Sail Rock)禁止船隻通過，潛水公司也被告知公主度假期間必須遠離。

據了解，馬歇爾等人的消息主要來自一個叫《秘密暹羅》(Secret Siam)的網站，包含希里萬納瓦瑞公主度假期間於個人IG上分享的照片。

馬歇爾並表示，希里萬納瓦瑞公主此次的度假行程，很可能是為了慶祝她的新書《公主的狗狗日記2》（The Princess' Dog Diary 2）出版，書的內容是講述她的約克夏愛犬「香水」的種種事蹟。

▲▼希里萬納瓦瑞公主是巴黎時尚秀等場合的常客。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼希里萬納瓦瑞公主是巴黎時尚秀等場合的常客。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼希里萬納瓦瑞公主是巴黎時尚秀等場合的常客。（圖／美聯社／達志影像）
說到希里萬納瓦瑞公主，她的成長過程也是相當特殊，其生母是泰王瓦吉拉隆功的第2任妻子育瓦媞達(Yuvadhida Polprasrth)，為泰王誕下4個王子和希里萬納瓦瑞，但好日子才沒過幾年，育瓦媞達就被以不忠等罪名廢除，連帶著與4個兒子被流放到海外，至今都不得返回泰國，也沒有享受到一丁點王室的待遇。

原本希里萬納瓦瑞公主的命運也會跟母親、哥哥們一樣，據說是因有高僧告訴泰王，說她的命格金貴，能給王族帶來好運，這才被帶回泰國，以公主的身分繼續成長。養尊處優的希里萬納瓦瑞公主，不但有自己的同名時尚品牌、頻繁出現在各大國際名牌秀場中，同時也是體育界的能手。不過近年隨著王室地位在年輕人心目中降低，她的時尚事業也被視為是拿納稅人的錢揮霍的成果。

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