無視疫情出遊還動員海軍保護　泰國小公主惹議

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據了解，馬歇爾等人的消息主要來自一個叫《秘密暹羅》(Secret Siam)的網站，包含希里萬納瓦瑞公主度假期間於個人IG上分享的照片。
馬歇爾並表示，希里萬納瓦瑞公主此次的度假行程，很可能是為了慶祝她的新書《公主的狗狗日記2》（The Princess' Dog Diary 2）出版，書的內容是講述她的約克夏愛犬「香水」的種種事蹟。
說到希里萬納瓦瑞公主，她的成長過程也是相當特殊，其生母是泰王瓦吉拉隆功的第2任妻子育瓦媞達(Yuvadhida Polprasrth)，為泰王誕下4個王子和希里萬納瓦瑞，但好日子才沒過幾年，育瓦媞達就被以不忠等罪名廢除，連帶著與4個兒子被流放到海外，至今都不得返回泰國，也沒有享受到一丁點王室的待遇。
原本希里萬納瓦瑞公主的命運也會跟母親、哥哥們一樣，據說是因有高僧告訴泰王，說她的命格金貴，能給王族帶來好運，這才被帶回泰國，以公主的身分繼續成長。養尊處優的希里萬納瓦瑞公主，不但有自己的同名時尚品牌、頻繁出現在各大國際名牌秀場中，同時也是體育界的能手。不過近年隨著王室地位在年輕人心目中降低，她的時尚事業也被視為是拿納稅人的錢揮霍的成果。
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