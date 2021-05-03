案1129涉足雲林北港　學校做疫調追蹤

▲案1129足跡。（圖/指揮中心提供）
▲案1129足跡。（圖/指揮中心提供）

中央社

2021-05-03 15:27:58

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）中央流行疫情指揮中心日前發布新冠肺炎確診個案1129涉足雲林縣北港鎮，雲林縣政府衛生局已針對個案所涉及場所消毒，北港鎮多所學校今天做疫調，並要求學生上課戴口罩。

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雲林縣北辰國小、南陽國小和北港國中等學校今天做疫調，並要求全校教職員和學生在室內上課時須戴口罩，如果曾到個案1129涉足的店家或宮廟，需要告知健康中心做健康追蹤。

衛生局長曾春美今天接受媒體訪問時表示，案1129 日前到北港鎮時去過2家宮廟及3家商店，當天與其接觸的人員皆有戴口罩，且都是短暫接觸，因此要求所有接觸人員落實自主健康管理。

曾春美指出，3家店皆為開放式公共場所，且平常就有遵守防疫規定及配合防疫措施，目前要求店家加強營業環境消毒，未採取停業措施。

外界好奇與案1129接觸者為何不需要隔離，曾春美解釋，疫調後由中央流行疫情指揮中心研判案情，目前接獲指示，因店家服務人員為短暫接觸，所以實施自主健康管理，另曾出入相關場所的民眾也請進行自我健康監測，有不適症狀者請戴醫用口罩儘速就醫，並不得搭乘大眾運輸。

案1129上月25日只有短暫停留北港鎮2小時左右，曾春美說，衛生局日前已針對朝天宮及周邊商圈、道路都全面消毒，並提供漂白水給商圈做環境消毒使用，縣內防疫旅館也加強環境消毒工作。

縣府防疫目前為1級開設，由雲林縣長張麗善擔任指揮官，持續以最高規格防疫，呼籲民眾務必配合保持手部清潔、維持社交距離、正確佩戴口罩。（編輯：陳仁華）1100503

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