國內疫情升溫? 盧秀燕：中部相對平穩卻不可輕忽，

國內疫情升溫？連日來本土案例再增，北部居家隔離人數創新高，引發人心惶惶。對此，台中市長盧秀燕表示，儘管中部疫情相對平穩，但面對疫情不可輕忽，市府持續超前部署、加強與中央連繫，預計週三將進行中央和地方跨機關防疫會議，也呼籲市民持續落實戴口罩、勤洗手，做好自我防護。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-03 15:52:51
盧市長表示，雙北、桃園發生群聚感染，目前中部疫情雖然相對平穩，但面對疫情不可輕忽，預計本週三將與中央進行防疫會議，這兩天市府已著手處相關整備作業。此外，台灣地域不大，人車流動都可能會使疫情擴散，呼籲市民朋友千萬不要掉以輕心，仍要落實佩戴口罩、勤洗手，並加強防疫，做好自我防護。
盧市長是在出席武德街（八德街至南京路）拓寬工程開工祈福典禮時，接受記者訪問時提出以上答覆。盧秀燕指出，大智路打通創造重大效應，就是讓延宕5年的武德街拓寬案順利啟動，未來，大智路將貫穿大智北路後，再延伸至武德街，一路直達南京路，完成大智路打通的最後一哩路。
市長盧秀燕感謝地主成全，讚譽是城市建設的英雄，期許施工團隊如期如質完工，為市民打開舊城區經濟起飛新門戶。由於說話時偶有咳嗽幾聲，引來関心慰問。盧市長表示，最近氣候冷熱交替，她室內室外兩邊跑，有時候工作時間比較長，睡眠時間不夠，加上天氣炎熱，水也喝得少，提醒大家睡眠、喝水都要足夠，才有助提高免疫力。