P聯盟／季後賽最準射手　張耕淯坦言對老東家更有企圖心

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不過本季轉戰領航猿，執行教練楊宜峰對他相當器重，例行賽多次點名稱讚他，給予這位才25歲的年輕後衛適當的發揮機會，讓他在體系中成長。
本季例行賽張耕淯場均只有6.4分，三分球命中率也只是一般的30.9%，表現在球隊中並不算突出；但來到季後賽之後，他場均得分幾乎升了一倍，來到11.8分，另外三分球命中率則是高達44.4%，高居兩隊球員中第一。
不僅僅是如此，本此系列賽領航猿沒有雙洋將里德和傑克助拳，因此本土球員很多時候要自己創造得分機會。張耕淯也展現出自己出色的跑位、及快速出手的技術，時不時的空切上籃更是讓人眼睛為之一亮。
對於近期的好狀態，張耕淯認為洋將因傷離隊對本土球員來說是危機、但也是機會，「例行賽前面有兩個老外，里德能力好，如果他們還在，我們可能不會有這麼多表現空間；後來大家也有共識，去看影片修正自己的缺點，全隊打得更主動。」
在昨天賽後受訪時，張耕淯坦言系列賽面對老東家「當然希望好好表現」，證明自己的能力。而他也果然在生死戰砍下18分，讀秒時刻飆進重要的三分球，讓猿隊保有翻盤機會，雖然最終未能如願，但讓不少人記住了這位大心臟的射手。「其實我上半場狀況很差，然後峰哥就一直鼓勵我，就說：『再不出手，來這裡幹嘛』後來就有點醒了，改變對比賽的想法。」
談到教練對自己的期許，張耕淯說「他會用言語激勵我，因為覺得我能做得更好。」也透露在這段期間自主練習，會被楊宜峰拉到旁邊進行一些動態投籃的訓練，並認為這真的對自己在這個系列賽的發揮有幫助。