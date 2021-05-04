結束27年婚姻！比爾蓋茲宣布離婚 聲明：無法再一起成長
美國億萬富翁兼微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)，台北時間4日凌晨(美東時間3日下午4點30分)在推特上宣布，與結縭27年的妻子梅琳達(Melinda)離婚，聲明內容指出「2人相信再也無法以夫婦的身份一同成長」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-04 06:06:15｜2021-05-04 09:40:58
綜合外媒報導，現年65歲的比爾蓋茲在推特上貼出聲明，聲稱經過深思熟慮後，夫妻倆決定終止這段婚姻，打下：「過去27年，我們養育了3個了不起的孩子，並成立基金會，希望為全球所有人帶來健康及具生產力的生活。我們繼續對這任務有共同信念，並一同繼續基金會的工作。然而，我們不再相信我們能以夫婦的身份，在生命的下一個階段共同成長。」
比爾蓋茲也表示，希望在展開新生活的同時，外界能給他們足夠的空間和隱私。
根據美國財經網站《福比斯》全球富豪榜，比爾蓋茲以1305億美元的身家排名第4，並曾於1995年到2007年，在《福比斯》全球富豪榜連續13年登上榜首。他與梅琳達於1994年成婚，並創辦、資助了全球最大的慈善基金會「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)。
另據美國媒體《TMZ》取得的離婚訴請文件顯示，梅琳達聲稱與比爾蓋茲的婚姻出現「無法挽回的破裂」，2人的長女珍妮佛(Jennifer Gates)則說，家人正在經歷一段「充滿挑戰的時期」，希望外界能提供善意的支持，並尊重她們一家人的隱私。