結束27年婚姻！比爾蓋茲宣布離婚　聲明：無法再一起成長

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▲比爾蓋茲在推特上以聲明宣布離婚一事。（圖／翻攝自推特）

另據美國媒體《TMZ》取得的離婚訴請文件顯示，梅琳達聲稱與比爾蓋茲的婚姻出現「無法挽回的破裂」，2人的長女珍妮佛(Jennifer Gates)則說，家人正在經歷一段「充滿挑戰的時期」，希望外界能提供善意的支持，並尊重她們一家人的隱私。