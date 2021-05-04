影／2022台灣燈會重返高雄　規模更大更節約　

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同時，本周六(8)日將在衛武營辦理接燈儀式，在交通部長王國材的見證下，由交通部觀光局長張錫聰及新竹市長林智堅將代表台灣燈會主辦權的台灣燈會燈籠信物，交到高雄市長陳其邁的手上。
根據高市府的統計，近3年台灣燈會活動規模（含中央補助及地方預算）約7至9億，地方自籌款平均落在4.57億至5.26億元，2022台灣燈會總規模約7.2億元，市府預估自行編列4.6億元，並於今天市政會議通過墊付款案，將送議會審議，在長燈期、雙場域、大面積的前提之下，這次經費支出相對更為節約。
高市府表示，2022台灣燈會首度結合衛武營國家藝術文化中心，及高雄流行音樂中心兩大國家級指標場館，近年各縣市燈區面積約40公頃至50公頃，高雄考量為讓縣市共榮，以高高屏的施政價值，規劃絕無僅有、獨一無二的雙場域展演，擇定愛河灣及衛武營雙場域舉辦，橫跨高雄東西門戶，規劃之活動場域近100公頃（衛武營66公頃、亞洲新灣區34公頃），面積是其他縣市的2倍以上。
除面積最大外，高市府也規劃多項令人期待的燈會亮點，如陸海空全面策展最創新：運用高雄城市景觀的多樣性，燈區場域涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，即將帶給國人嶄新的燈會360度陸海空賞燈新體驗；展演最智慧：運用最新5G高傳輸低延遲之優勢技術，規劃創新的異地匯演，展現高雄國際級智慧城市高度；城市最永續：燈區規劃導入城市美學基礎建設，以綠色載具接駁，成為台灣燈會的永續城市新典範。
高市府說明，大型活動的舉辦將帶動當地經濟效益的成長，去年底、今年初辦理的跨百光年系列活動 ，在收視、轉播、人潮、銷售額、交通運量等，皆為高雄帶來可觀的效益，而2022臺灣燈會燈期更長，也有面積大、花費少等特性，預期將創造200億元經濟效益、1200萬參觀人次。