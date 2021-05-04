婚姻大事很重要 蓋茲曾在白板列優缺清單

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最後蓋茲贏了。古根漢說，「你一生很幸運。在爭戰中也很幸運。」古根漢指的是紙牌遊戲。而蓋茲補充說道，「愛情也是」。
「蓋茲之道：疑難解法」迷你影集於2019年9月20日首播，當時63歲的比爾蓋茲在片中對妻子梅琳達表達感謝。
梅琳達近來在大多數網站和社交媒體，稱自己為「梅琳達．佛蘭契．蓋茲」（Melinda French Gates）。她成長於德州達拉斯（Dallas），畢業於杜克大學（Duke University）專攻資訊科學和經濟學。根據她在領英公司（LinkedIn）的職場資歷，她曾任職微軟總經理，旗下產品有Encarta多媒體百科全書等。
梅琳達是在1987年的一場員工餐會上認識蓋茲，兩人同一桌、比鄰而坐，梅琳達對蓋茲的印象是「有趣、充滿活力」。
CNBC在2019年曾報導，他們兩人一開始約會時，對彼此並不是很認真。蓋茲說，「她有其他男性朋友，我有微軟」。梅琳達說，「我剛到微軟，那兒有很多男性......還在物色」。
約會一年多之後，他們到了一個情人的交叉路口，蓋茲認為，「只有兩種可能，我們不是分手，就是結婚」。
梅琳達在紀錄片中笑著回憶，她在蓋茲的臥房，看見他「在白板上列清單，分析結婚優缺點」。
這可能不是最浪漫的事情，「蓋茲的白板」顯示結婚這件事情的重要性，以及他「大腦運作」的模式。他說，「我非常嚴肅看待婚姻」，不確定是否能夠經營婚姻、又同時兼顧微軟。
後來發生的事情是1994年兩人在夏威夷舉行婚禮，那年蓋茲38歲，梅琳達29歲。
在紀錄片中，蓋茲對於兩人的婚姻關係描述為「平等的伴侶」。蓋茲說， 「她很像我，樂觀、對科學很感興趣。她比我更擅長和別人相處...更懂得社交。」
蓋茲在去年3月美國疫情爆發時，辭去微軟董事會職務，和梅琳達花更多時間在以兩人為名的慈善基金會。
根據富比世富豪榜，蓋茲世界排名第4，電子商務龍頭亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）是榜首，而電動車大廠特斯拉（TeslaInc）執行長馬斯克（Elon Musk）排名第3。
蓋茲夫婦離婚的消息，令人聯想到同樣位於西雅圖的企業家、亞馬遜創辦人貝佐斯和前妻史考特（MacKenzie Scott）於兩年前宣布結束兩人長達25年的婚姻。史考特於今年3月低調再婚，嫁給她孩子就讀私立學校的科學教師。（編輯：高照芬）1100504