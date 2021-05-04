「趙氏家族」嘉義版？王美惠宣戰黨部　綠內訌互控涉黑

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「民進黨嘉義市黨部卻在黃家父子女連續擔任11屆22年主委的把持下，市黨部墮落成家族化企業！」王美惠說，她在地方號召千人入黨的主要目的為響應中央黨部及蔡英文改革期許，希望千人入黨由量變產生質變，讓日後想進入嘉義市黨部體系改革的人變得可能，更要改變嘉義市黨部家族化困境。
由於民進黨嘉義市黨部主委長期由「政壇老師傅」黃正男的家族領軍，有「柔道男」之稱的黃正男基層實力雄厚，他在任內逝世後，先後由他的女兒黃露慧、兒子黃大祐接任主委，黃露慧同時也是嘉義市議員。
王美惠說，但黨部在黃氏家族把持下黨員凋零，常常與中央唱反調，在輔選期間扯後腿，不願意承擔輔選責任，關鍵時候把黨部鐵門拉下來，「這不是與民眾站在一起的黨部。」
王美惠說，現在修改入黨滿一年的契機，很多老黨員希望她來改變嘉義市黨部，需要民眾一起當蔡英文的後盾、當王美惠的基石，雖然很多人響應我們的號召，但卻被市黨部百般刁難，大多數的入黨申請書，市黨部也不審查、也不退件、更抹黑這些支持改變的同志，讓這些新舊黨員十分焦慮。王美惠強調，自己草根性強，絕對不會向家天下的市黨部低頭。
近日民進黨陷入黑道疑雲，黨內下達排黑令，總統兼任黨主席蔡英文要在本週五親自與各地黨部主委開會，就是要宣示掃黑決心。王美惠在民進黨排黑時刻，向地方家天下宣戰，時機敏感，PTT也爆出一篇2013年嘉義地方舊新聞，內容提到，「嘉義政治世家黃家家族內有個19歲男子黃韋博，平日被控仗勢著爺爺黃正男、姑姑黃露慧是嘉義市民進黨籍議員的名氣及勢力，平日以老大自居，帶著堂兄弟吃喝玩樂，搞毒還搞賭，已經列為嘉義市警局治平對象」。
其行徑容易讓人聯想到近日台北市黨部被批的趙氏家族，加上王美惠遞交的1074份入黨申請被刁難，不難讓人看出王美惠此時宣戰動機。