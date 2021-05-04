為解悶「把貓染綠」　台中團體搶救仍面臨心碎結局！

千萬不要幫寵物染色！四月時台中熱血中途之家接到通報，一家越南商店不當飼養貓咪，現場環境髒亂、沒有飼料，貓咪只能在小小的籠子中活動，最可怕的是牠身上被染上一層詭異的亮綠色！中途人員趕緊將小貓帶離原飼主，悉心照顧、為其尋找新家，不料緣分短淺，貓咪：「綠光仙子」還是在月底離世。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綠光仙子被關在一個小角落。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

× ▲綠光仙子被關在一個小角落。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

▲沒有貓砂、沒有毯子，水盆中的水甚至呈現土黃色。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

× ▲沒有貓砂、沒有毯子，水盆中的水甚至呈現土黃色。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

綠光仙子生活環境極為糟糕，活動地僅僅只有一個籠子，籠內水盆液體混濁、長青苔，被餵食帶有魚刺的剩飯，沒有貓砂盆如廁，天冷也不添毛毯，任其在外頭吹風，最誇張的是，飼主竟然因為無聊將貓咪「全身染綠」，還覺得這模樣非常可愛。

▲台中熱血中途之家趕緊將貓咪帶離原飼主。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

× ▲台中熱血中途之家趕緊將貓咪帶離原飼主。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

救援人員一開始與原飼主柔性勸導，並教育養貓正確觀念與正當飲食，當時原飼主態度良好，說自己太忙又不懂養貓，承諾願意改善並帶貓咪去剃毛避免舔毛中毒。可自4月7日勸導後的五天，每天陸續蒐證到的結果卻令人非常失望，貓咪的情況完全沒有改善，於是再度前往與原飼主講道理，並以動保法規勸放棄飼養。

▲貓咪有舔拭毛髮的習慣，體內攝取過多染料會引發血液中毒。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

× ▲貓咪有舔拭毛髮的習慣，體內攝取過多染料會引發血液中毒。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

▲於是救出後立刻帶綠光仙子去剃毛。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

× ▲於是救出後立刻帶綠光仙子去剃毛。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

救援後隔天立刻帶綠光仙子前往醫院檢查，報告結果還算健康，肝腎功能在正常值，唯肝臟數值是紅字待觀察。綠光仙子接受照顧期間一切安好， 個性活潑親人，大家都對牠讚不絕口，也有家庭準備在牠穩定後將其接回過好日子，可在四月底時，綠光仙子突然狂吐膽汁、食慾下降，人員趕緊帶去醫院打針搶救，但不久仍不幸離開人世。

▲希望綠光仙子下一世能有個好主人，當隻幸福快樂的小貓咪。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

× ▲希望綠光仙子下一世能有個好主人，當隻幸福快樂的小貓咪。（圖／Facebook@ HelpHappyCat）

台中熱血中途之家的志工們非常難過，心情沉重地想對每個人說：「

」綠光仙子的故事是一個警惕，希望未來不會再看到任何一隻動物受害。

（編輯：李惠婷）