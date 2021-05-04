她穿藍白拖遭路邊阿嬤轟「沒水準」！長腿照曝光網友全挺
藍白拖可說是台灣老百姓最感親切的日常用品之一，不過有位女網友卻抱怨，自己穿藍白拖去樓下超商買飲料，卻遭到路邊阿嬤罵「沒水準」。文章與照片一發布立即引發熱議，網友紛紛支持她，更有許多人稱讚她「長腿超美！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-04 20:59:52
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，抱怨說「難道藍白拖只有男生可以穿嗎？？」原PO透露自己只是隨便要去樓下超商買個飲料，因此順腳穿個藍白拖就出門，結果竟被路邊一個阿嬤罵說，「穿這樣很沒水準」。
而從照片中可以看見，原PO穿著超短熱褲搭配藍白拖，身穿一件oversize的T恤，營造出「下衣失蹤」的視覺效果，一雙纖細美腿全都露，讓網友紛紛留言回覆說，「我就進來看腿的」、「蠻好看的啊」、「值得推薦，妳的美腿」、「阿嬤羨慕你腿又細又白」、「我怎麼覺得阿嬤是在說妳褲子太短」、「腿可以，穿什麼都沒關係」、「很好啊，促進和諧美好社會」、「性感的美腿」。
更有許多網友力挺藍白拖是台灣時尚，「穿藍白拖才是正港的台灣人會做的事」、「台灣人就是要穿藍白拖啊」、「藍白拖，很蝦趴耶」、「藍白拖紅到國外，哪裡沒水準」、「藍白拖是台灣之光耶」。（編輯：倪浩軒）