巷仔內／陋習文化不改　警界未爆彈恐怕拆不完

台北市警察局數個分局，近日來頻頻發生爭議事件。其中最讓外界所議論的，莫過於黑衣人闖入松山分局，警方事後想要「大事化小、小事化無」、以及北投分局想要以「息事寧人」的態度包庇地方黑道等事件。兩起事件其實都反應了警界長期以來的文化：便宜行事。





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台灣警界與黑道間的關係，與電影《無間道》劇情有些類似。警方辦案有時會仰賴黑道策動嫌犯出面投案，或是警黑一同圍剿不守規矩的害群之馬；而黑道遊走在灰色地帶的行為，警方不時也會睜一隻眼閉一隻眼。只是這樣的恐怖平衡，不免意外失衡，台北市警察局數個分局近日來頻頻發生爭議事件，就是最明顯的例子。





先從松山分局的爭議說起，除了背後傳出有黑道與民意代表施壓，警方高層抱持著「大事化小、小事化無」的態度，檯面上策動黑衣人出面與楊姓教官握手言和，檯面下則幫助相關人等刪除監視器畫面。若非基層員警不甘姑息黑勢力入侵警局，而到臉書上進行匿名爆料，恐怕就順勢讓這起事件石沈大海。





至於北投分局方面，則顯示出警方與黑道間的勢力競合。在北投勢力相當強大的北聯幫，其中頗有年輕一代領導人態勢的趙介佑，除了有民進黨背景外，行事作風也相當兇狠。北投警方為了降低當地治安事件的數量，以及在刑事案件發生時，能有黑道勢力幫忙策動嫌犯出面投案，也只能選擇與趙介佑維持友善互動，甚至為他行個方便。





兩起事件都在在顯示警方為了便宜行事，多數情況都會選擇息事寧人的方式，與黑道方面維持友好狀況。但可想而知警界基層對於高層的軟弱以及黑道的囂張跋扈，已經到了近乎忍無可忍的地步。也因此選擇對外揭露，讓爭議事件有機會攤在陽光下供民眾檢視。





警界文化陋習已久，可想而知尚未被揭露的事件不只這兩件事而已。雖然警界形象因為這兩件爭議事件大受影響，重挫員警士氣，但就看有關當局是否有大破大立的決心，勇於揭開往日的瘡疤，重拾警界的尊嚴與榮譽。



