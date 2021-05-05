NBA／主動示好拓荒者　愛神：誰不想和Lillard一起打球呢

騎士菜鳥前鋒Kevin Porter Jr.在今年休賽期風波頻傳。（圖／取自Kevin Porter Jr. Instagram）
▲騎士大前鋒Kevin Love。（圖／翻攝自騎士官網）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-05 07:31:17

已經不可避免要和克里夫蘭騎士分手之後，明星大前鋒「愛神」Kevin Love近期在受訪時主動和波特蘭拓荒者示好，他表示能回到家鄉打球當然是一大幸事，還直言「誰不想和Damian Lillard」一起打球呢？

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Love近年個人表現下滑嚴重，被球迷譏為「薪水小偷」，之後又在場上發生情緒失控、丟球目送對手得分的離譜情形，也讓他成為眾矢之的；加上騎士決心重建，雙方分手是早晚的事。

這位32歲的前鋒在NBA效力了13個賽季，目前效力過灰狼和騎士兩支球隊，生涯場均18分，三分球命中率為37.0%。他還曾5次入選NBA全明星賽，2次入選最佳陣容。不過，本季他上場21場比賽中，場均僅11.5分，三分命中率為34.9%。

在接受《雅虎體育》記者Chris Haynes的採訪時，Love表達了自己想為拓荒者打球的意願，「首先，誰不想和Lillard一起打球呢？Dame是個很特別的球員。當人們問我我來自哪裡時，我總是會回答波特蘭...」

「無論是在職業生涯的結尾、近六個月內、或是任何時刻，能穿上拓荒者的球衣都是非常特別的事，因為那是你在為自己的家鄉打球。」Love如此說道，「我愛CJ(McCollum)、我愛甜瓜(Carmelo Anthony)，Terry Stotts教練把他的工作做得非常出色，波特蘭在我心中總有一些特別之處。」

Love在1988年出生於加州聖莫妮可，但他是在奧勒岡州的奧斯威戈湖度過童年的，也在此唸完高中，他聲稱自己人生首場音樂會、首次和女友接吻，都是在這裡，身上流著波特蘭的血脈。

Love目前的合約還剩兩年。他2021-22賽季將賺進3120萬美元，2022-23賽季年薪為2890萬美元，考慮到幾乎沒有球隊願意花籌碼來得到他，騎士很可能會在之後和他商量買斷合約的事宜。

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