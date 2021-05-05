NBA／替補後衛右臀拉傷 金塊傷兵不斷後場戰力告急
丹佛金塊這一季很可能毀在傷病上，在後場兩大將Jamal Murray和Will Barton都受傷缺陣後，今天又有傷情傳出，根據隨隊記者Matt Singer報導，球隊後衛PJ Dozier在接受MRI檢查後，確認右側內收肌拉傷。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-05 08:11:38
Dozier上一戰對湖人於第四節摔倒後，發現臀部有點緊繃，但能靠自己的力量走回更衣室。該場比賽他沒有再回歸，初步檢查報告表明，這應該不會是太嚴重的傷病。
在經歷上賽季的西區決賽經驗後，金塊本季更上一層樓，主將Nikola Jokic打出MVP身手，季中找來「最強亞軍」Aaron Gordon，他們鋒線戰力的空缺也獲得補強，被外界視為有機會挑戰冠軍的列強。
不過在賽季尾聲，這支球隊卻接連遇到主力球員受傷的情形，先是主控Murray十字韌帶撕裂，本季確定報銷；而得分後衛Barton右腿拉傷，沒有回歸時間表，能否打季後賽也有疑問。
在這樣的情況下，昨天Dozier遭到到腹股溝傷病無疑讓球隊後場戰力雪上加霜，不過所幸這位24歲的好手傷情不重，應該有機會在本季回歸。