諾富特群聚感染！醫曝飯店「最髒4物品」：使用前先清潔

華航機師染疫案燒到防疫旅館諾富特飯店，目前

已累積28例確診，其中16例為本土案例。對此，

胸腔暨重症專科醫師黃軒就在臉書曝光「高危險族群」，並提醒民眾，飯店內「4大物品」最髒，恐隱藏許多病毒，使用前最好先清潔一下，不可不慎！

我是廣告 請繼續往下閱讀

飯店內誰是高危險族群？黃軒表示「不是房客，也不是飯店內的招待人員...是『房務工作人員』，飯店內工作人員那麼多，為什麼偏偏是案1120被傳染呢？就像台灣近日的1120案，據新聞報導，他是從事『房務工作』的主管，研究人員發現病毒很容易在整個飯店內傳播。客人和客房打掃人員容易使病毒從一個受污染的房間，傳播污染到其他客房及公共區域地方。進一步研究發現，客房打掃人員在清潔過程中，更易將病毒從受污染的房間傳播污染到到另一個房間。」





黃軒接著指出，飯店內最髒的東西不在房間裡，而是在客房打掃人員放了一堆清潔用品的拖車內！負責打掃的人員，最容易把病毒，從一個房間傳播到另一個房間去，如果華航機師，從美國或其他國，高風險地區帶著病毒回來，一律住入飯店做防疫工作的天數限定，當防疫天數一結束，華航機師退房，那麼房間內早已多天被病毒污染了，這時輪到房務人員來打掃，若不慎將自己的手和淸潔工具沾到滿滿病毒，然後繼續一間又一間的打掃...最後再回到自己房務工作室，會繼續傳播給主管（例如1120案例 ）和其他不知情的飯店內工作人員，當然也會繼續把病毒留下給下一位入住的房客機師。





黃軒認為，飯店內最髒的4樣東西就是「電燈開關」、「遙控器」、「床頭燈開關」與「電話按鍵」，而浴室地板、浴缸或水槽、馬桶等則是浴室內最髒的物品，這些都是我們雙手會直接接觸的東西，使用前最好先沖洗一下，以防萬一。黃軒也提到，根據研究顯示，污染最少的反而是大部分人都不會碰觸的「窗簾桿」。





▲華航機師、諾富特飯店新冠肺炎群聚事件持續擴大。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）

究竟該如何減少病毒？黃軒提出了6大根本措施，包括：





1.使用拋棄式清潔用品





手套，海綿抹布，清潔用品，真的要使用一次的拋棄式方式，才不會污染到其他的客房。





2.清潔車要先清潔





清潔車，也許要分兩台，一台是完全乾淨，另一台是污染，而不是常常看到的清潔車，清潔的和髒的東西，都放入同一個清潔車。當然，清潔車本身，也得常常要先清潔消毒 的。





3.環境消毒





清潔與消毒是有效減少感染源的方式之一。可使 用 70％酒精（乙醇）或含氯消毒劑（如漂白水、漂白粉）進行消毒。





4.置入消毒用品於客房





有研究顯示，只要在客房內，置入消毒用品，客人都會去使用的，尤其是現在的大流行時間，只是把消毒用品，放入客房，就可以下降69%的病毒傳播呢！





5.人員感控教育訓練





好好的教育客房打掃人員，可以使病毒





的汚染，下降了87%，你説重不重要呢？





6.勤洗手





洗手，本來就是日常健康生活，不能缺的動作，只是在pandemic 下，大家都得更勤快和落實洗手措施呢！（編輯：許苡晴）



