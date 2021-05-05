巴西疫苗接種　染疫住院和死亡病例首度下降

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國北京科興藥廠（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的Coronavac，仍至少有18個州的城市面臨疫苗短缺的問題。
除了Coronavac外，巴西還使用牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的AZ疫苗，以及美國輝瑞藥廠（Pfizer）/BioNTech的疫苗。
巴西有3288萬1298人接種第1劑疫苗，占總人口15.53%；1672萬3761人接種第2劑疫苗，占總人口7.9%。接種第1劑疫苗人數看似不少，接種率仍低於美國、以色列、法國、英國，甚至智利和烏拉圭等鄰國。
南大河州貝羅塔斯聯邦大學（UFPel）最近完成的一項研究顯示，巴西開始施打武漢肺炎疫苗後，80歲以上老年人的死亡比例下降一半，死亡率從1月開始接種疫苗時的28%降到4月的13%；在8週的間隔內，至少有1萬3800名80歲以上的巴西人避免死亡。
這些數據證實了在以色列等其他國家已觀察到的情況，但研究人員感到意外的是，在變種病毒株P1占主導的情況下，住院和死亡人數首次出現下降。
變種病毒株P1今年1月首次在亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）發現，目前占巴西大多數病例。
根據巴西權威病理化驗所魯茲研究所（InstitutoAdolfo Lutz）最新研究，P1比其他武漢肺炎病毒株的傳播性高2.4倍，可能逃離免疫系統的監視，讓患過武漢肺炎者再次感染，引發更嚴重問題，尤其是年輕人。
此外，對抗武漢肺炎的第一線醫生和護理人員，也在優先接種疫苗後，減少死亡人數。
根據聯邦醫學委員會（CFM）調查，今年3月當大多數醫生都接種疫苗後，死亡的醫生人數較1月下降了83%。
委員會指出，今年1月巴西有59名醫生染疫死亡，2月降至24人；3月只有10人。染疫死亡的護理人員也從3月的83人降至4月的24人。
還有原住民也因感染武漢肺炎風險高，在巴西優先接種疫苗後，病例和死亡人數急劇下降。
衛生部數據指出，今年1月至3月，原住民死亡人數在南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）下降了66%，從9人減至3人。巴西原住民死亡高峰期是去年8月，當時有38名原住民染疫死亡。（編輯：黃自強）1100505