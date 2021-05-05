陳時中投書「外交家」雜誌　籲WHO接納台灣

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總部位於美國華盛頓的英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）今天刊登陳時中的投書，投書標題為「無論在對抗2019冠狀病毒疾病或下一個傳染病，台灣可以幫忙」。
陳時中在文中指出，因地理上鄰近中國，台灣曾被預測會是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響最嚴重國家之一，但因為有2003年抗SARS經驗，台灣並未忽視警訊。截至本月3日，台灣僅有1145起確診案例，12人死亡，大部分民眾仍能維持正常生活與工作。
文章指出，因為及早實施有效的公衛控制措施，台灣得以緩解疫情帶來的經濟衝擊。台灣去年國內生產毛額（GDP）成長約為3.11%，其中第4季更成長4.94%，與全球經濟衰退形成鮮明對比。
陳時中說，疫情為所有國家帶來沉重打擊，對脆弱、高風險、缺乏良好醫療服務及受防疫管制措施影響等族群，衝擊更是劇烈。作為國際社會負責任的一員，台灣將竭盡所能與世界衛生組織（WHO）及全球衛生領袖合作，確保人人都能享有健康的生活與工作環境。
陳時中表示，因有健全醫療體系、嚴謹篩檢策略、公開透明資訊與公私部門合作，台灣是全球疫情應對最成功的國家之一。
他強調：「這場疫情也再次證明，台灣不應被置於全球衛生網絡之外。在全球新興傳染病威脅監測與警報系統上，台灣扮演不可或缺的角色，台灣模式也持續證明能夠抑制2019冠狀病毒疾病的蔓延。」
陳時中最後呼籲WHO與相關方面，認可台灣長年在公衛、疾病防治與醫療人權等領域對國際社會作出的貢獻，將台灣納入WHO，讓台灣參與WHO各項會議、機制與活動。（編輯：高照芬）1100405