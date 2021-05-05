4生肖天生財運大爆棚！「農曆10月出生者」走到哪賺到哪

賺錢大不易，加上物價上揚，每天要花費的錢不斷增加，但我們的財運是否也能跟上物價的節奏？知名命理老師艾菲爾近日就公布，天生最有財氣的「4大生肖」，這輩子都不需擔心沒錢可用！





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生肖鼠對錢有高敏銳度，和金錢非常有緣，而且他不會因為小錢就不去賺，也不會因為一點小事就怠惰工作，就算有投資，也會選擇低風險性的，不會拿自己的財務冒險，再加上生肖鼠本身善於儲蓄，謹慎守財，通常在30歲前，就可以存到人生的第一桶金，做為人生創業、買房的好開端。尤其是84年、96年的生肖鼠，天生財氣無法擋！





第三名、生肖虎或農曆1月出生





生肖虎的能力是一等一的好，工作上也敢衝敢拼，對於金錢更是有自己的想法，可以規劃好財務分配，條理分明。而在投資、理財上也會不斷的自我精進，吸收專業經驗，再仔細評估，加上生肖虎對金錢有積極的態度，也因此財運方面非常活躍，旺財旺運。總有一個錯覺，生肖虎的前世，都是員外出生。尤其是86年、98年的生肖虎，天生財氣無法擋！





▲知名命理老師艾菲爾近日公布了天生最有財氣的「4大生肖」，這輩子都不需擔心沒錢可用！（示意圖／NOWnews資料照）

第二名、生肖雞或農曆8月出生





生肖雞是有大將之風的人，本身能力不錯，出社會後更能憑靈活的頭腦，為自己找到賺錢機會。發達之後，生肖雞也會不吝嗇於付出，對身旁的朋友、同事都很大方，讓身旁的人也都願意給予他支援，因此財運會隨著日子，大幅度上升，並且財運亨通，想要創業、投資、經商都會有好運。等待時機，躍上枝頭變鳳凰。尤其是69年、93年的生肖雞，天生財氣無法擋！





第一名、生肖豬或農曆10月出生





生肖豬天生就是有福氣的人，財運也比他人來得好，由於生肖豬不會想太多丶不會庸人自擾，加上有隨和的性格，為人慷慨大方，累積了很多人緣財，也因此無論走到哪，都很受歡迎，財運方面自然也能廣結善緣，有機會賺到別人賺不到的錢，就算不是含著金湯匙長大，日後也可以靠著自己，越過越富裕，享福享樂。尤其是83、95年的生肖豬，天生財氣無法擋！





另外，艾菲爾老師也加碼曝光「12生肖初夏財運關鍵詞」，鼠：儲蓄理財、牛：鈔票飛走、虎：生財有道、兔：耗損財力、龍：為愛花錢、蛇：小人劫財、馬：小心破財、羊：投資失利、猴：貴人提攜、雞：偏財降臨、狗：荷包豐厚、豬：財運亨通。（編輯：許苡晴）





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