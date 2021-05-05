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整形醫美集團李兆翔醫師表示，每天眨眼牽動眼周肌膚的次數高達一萬兩千次以上，導致眼周容易比其他部位提早出現老化現象；當過25歲後魚尾紋、皺眉紋、抬頭紋等動態表情紋開始出現時，就可以預防性的施打肉毒桿菌素來阻斷神經與肌肉之間的傳導物質（乙醯膽鹼），使過度活躍的肌肉放鬆，抑制肌群運動引起的皺紋紋路，避免動態紋逐漸發展成靜態紋，只要醫師施打劑量充足且治療範圍精準，治療後不必擔心會有不自然的僵硬感，作用也可維持四到六個月，平易近人的治療費用及其顯著的效果，比買專櫃奢華眼霜CP值更高。
30歲後眼周肌膚鬆垮 電音雙波助拉提
整形醫美集團台中分院院長李博文醫師進一步說明，很多人30歲後會有感眼周肌膚看起來鬆垮失去彈性，上妝後粉底常常卡進皺紋裡令人相當尷尬，此時不妨可以考慮幾乎無恢復期的「電音雙波」療程，由於是非侵入式治療，術後一到三個月緊緻拉提的效果看的見，若非自我要求高標準者，治療一次就可維持一年的緊緻延續力，因此廣受愛美的忙碌媽媽們青睞。
如果是針對眼周表淺細紋的撫平，建議可以選用「鳳凰電波」小巧的碧眼電波均勻向下至SMAS筋膜層進行全層加熱，能量比起傳統CPT電波提高1.26倍，可幫助刺激更多膠原蛋白重組和再生，能像是將皺紋用熨斗燙過的有效平順皺紋；若是在意脂肪性堆積的無神泡泡眼，則可利用「第三代海芙音波」輕薄的2mm眼周探頭，以聚焦式超音波精準作用在不同的皮膚層使其產生熱效應，進而促進真皮層的膠原蛋白增厚緊實及拉提效果，能明顯消除沒精神的眼皮浮腫感，使眼部看起來神采奕奕。
▲李博文醫師說明，30歲後若感覺眼周肌膚鬆垮失去彈性，可依照個人眼部脂肪多寡及緊緻目的去安排電波拉提或是音波拉提的療程，便可使眼部恢復神采奕奕。
新式五合一眼袋手術 打造年輕電眼
「想要擁有明亮電眼，眼下緊緻平順是關鍵。」整形醫美集團台北總院院長黃仁吳醫師補充，由於年齡增長，眼輪匝肌的萎縮、眼眶隔變弱都會導致眼窩脂肪往前凸出，形成明顯的眼袋與淚溝。年輕族群患者因為皮膚彈性較為緊實，透過傷口藏在下眼瞼內側結膜的「五合一內開眼袋手術」進行眼袋脂肪轉位或抽出後回填，即可同步消除眼袋與淚溝，若是眼下皮膚彈性較鬆弛的熟齡族患者，則可透過「六合一外開眼袋手術」將眼袋、淚溝處理的同時也一併切除眼下贅皮進行迷你拉皮，如有合併蘋果肌凹陷或下滑的問題，亦可搭配自體脂肪補脂回填，使眼周整體看起來更明亮緊緻。
由於眼袋手術時間僅需要1-1.5小時，術後隔天即可恢復正常上班，且拿掉眼袋、淚溝後視覺年齡可立即年輕五歲以上，若是保養得宜，術後有機會維持7-10年，這也是眼袋手術詢問度居高不下的原因之一。
▲黃仁吳醫師補充，眼袋要選「內開」還是「外開」主要是依照眼下肌膚彈性去決定，但不管是哪一種術式，拿掉眼袋、淚溝後視覺年齡可立即年輕五歲以上，並且有機會維持7-10年的時間，這也是眼袋手術詢問度居高不下的原因。
慎選衛福部認證診所 充分與醫師溝通討論
黃仁吳醫師觀察到，不少女性朋友在婚後面臨家庭與工作蠟燭兩頭燒的狀況，常常忙到沒時間保養自己的外貌，所幸拜現代醫療科技所賜，不同年齡層的老化煩惱都有其對應的醫美療程可以選擇，呼籲民眾不論是要送給媽媽哪些醫美治療，除了可優先選擇通過衛福部美容醫學品質認證與八大高風險醫美手術全品項雙合格之機構外，術前也必需與醫師溝通討論，並充分了解術後可能承擔的風險，才能在安全、安心的情況下讓媽媽眼周恢復明亮動人的年輕風采喔！
資料來源：健康醫療網 整外團隊分析「醫美眼分齡保養」關鍵 讓母親告別疲憊眼神
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