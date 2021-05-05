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營養師傳授3原則，外食早餐也能吃得健康
Heho 營養師吳宜庭先前開設線上聊天室時，有 3 位媽媽上線詢問糾結她們許久的問題，第一個媽媽就因為每天早上都起不來，無法親自幫孩子預備早餐，就問說：「在早餐店要怎麼點才能讓孩子吃得營養均衡呢？」
到底在早餐店要怎麼買，才能讓孩子吃得健康又美味，這一個問題是現代家庭中很常見的營養問題，不過只要掌握以下 3 大原則，就能讓外食早餐不NG啦！
- 主餐不要點炸物
- 一定要有蛋白質
- 不要有含糖飲料
另外，也因為小朋友成長過程中，非常需要蛋白質作為身體的營養，所以在挑選時可遵循「碳水化合物為主，蛋白質不可少」的原則來購買，這樣也不會讓小朋友的血糖因為吃下過多的糖份，導致血糖忽高忽低，進而影響上課的專心度。
最後就是不要搭配含糖飲料，早餐店最熱門的紅茶、奶茶是能避免就避免的選項，最好是選擇牛奶或豆漿，或是無糖又高纖的薏仁漿、燕麥飲來做搭配會比較好喔！
文、影 / 彭幸茹 圖 / 何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 【營養TalkTalk】早上趕不及幫孩子預備早餐，只好外面買？把握3大原則讓外食早餐不NG
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