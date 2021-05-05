【營養TalkTalk】早上趕不及幫孩子預備早餐，只好外面買？把握3大原則讓外食早餐不NG

【營養TalkTalk】早上趕不及幫孩子預備早餐，只好外面買？把握3大原則讓外食早餐不NG
【營養TalkTalk】早上趕不及幫孩子預備早餐，只好外面買？把握3大原則讓外食早餐不NG

Heho健康

2021-05-05 10:01:30

身為雙薪家庭的父母們，幾乎沒有時間親自為孩子預備早餐，每天早晨總是匆匆忙忙在早餐店或便利商店買早餐給孩子，或是直接給零用金讓孩子自己去買來吃，可是又會擔心他們老是吃外面的飲食，會讓他們的營養不均衡，但又不知道如何改善？

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營養師傳授3原則，外食早餐也能吃得健康

Heho 營養師吳宜庭先前開設線上聊天室時，有 3 位媽媽上線詢問糾結她們許久的問題，第一個媽媽就因為每天早上都起不來，無法親自幫孩子預備早餐，就問說：「在早餐店要怎麼點才能讓孩子吃得營養均衡呢？」

到底在早餐店要怎麼買，才能讓孩子吃得健康又美味，這一個問題是現代家庭中很常見的營養問題，不過只要掌握以下 3 大原則，就能讓外食早餐不NG啦！

  • 主餐不要點炸物
  • 一定要有蛋白質
  • 不要有含糖飲料
吳宜庭表示，現在的小朋友普遍都有肥胖問題，如果早餐選擇油炸過的食物，就會讓他們多攝取 1 ~ 200大卡，是一個不必要的油脂攝取來源。

另外，也因為小朋友成長過程中，非常需要蛋白質作為身體的營養，所以在挑選時可遵循「碳水化合物為主，蛋白質不可少」的原則來購買，這樣也不會讓小朋友的血糖因為吃下過多的糖份，導致血糖忽高忽低，進而影響上課的專心度。

最後就是不要搭配含糖飲料，早餐店最熱門的紅茶、奶茶是能避免就避免的選項，最好是選擇牛奶或豆漿，或是無糖又高纖的薏仁漿、燕麥飲來做搭配會比較好喔！

文、影 / 彭幸茹  圖 / 何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 【營養TalkTalk】早上趕不及幫孩子預備早餐，只好外面買？把握3大原則讓外食早餐不NG

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