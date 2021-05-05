美科技股賣壓沉重　法人：台股恐回測季線

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美股那斯達克指數重挫261點，科技股賣壓湧現。法人指出，台股4日失守月線和萬七大關，外資期貨空單增加，短線不排除回測季線；若短期無法站回萬七關卡，整理期恐拉長。





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傳出美國聯邦準備理事會（Fed）可能提前升息，美股科技股賣壓湧現，那斯達克指數重挫261.62點，跌幅1.88%，收在13633.5點；道瓊工業指數微漲19.8點或0.06%，以34133.03點作收；標準普爾指數下跌28點或0.67%，收在4164.66點。





台股4日下跌288.57點，跌幅1.68%，收在16933.78 點，成交值新台幣6642億元。三大法人外資及陸資小幅買超0.89億元，投信、自營商分別賣超22.77億元及60.93億元，合計賣超82.81億元。





台股4日最低來到16647.61點，一度大跌574點，終場仍失守月線17138點與萬七大關，暫時中止連續12個交易日的萬七行情。





台股4日收盤成交值6642億元、加計盤後達6723.07 億元，超越4月22日收盤成交值6448.89億元、加計盤後6523.88億元，再創歷史新天量；若加上櫃成交值1002.68億元，上市櫃總成交值達7644.68億元，僅次於4月22日上市櫃單日7666.96億元。





當沖交易量是台股成交值爆量創高的主因，根據台灣證券交易所統計，4日當沖買進成交金額2830.77億元、占比42.1%，當沖賣出成交金額2832.55億元、占比42.13%。





若從類股來看，電子股成交值約3130億元，占台股4日成交值比重低於5成、來到47.1%；航運股成為交投重心，單日大跌8.48%，成交值1566.59億元，占台股成交值比重23.58%。





從個股成交值來看，根據證交所統計，陽明單日成交值681.1億元，長榮成交值561.62億元，排名單日個股前兩名，均超過排名第3的台積電成交值246.31億元逾1倍，兩者合計占台股成交值比重達18.7%；陽明和長榮合計成交值就占當日航運股成交值比重達79.3%。





法人指出，台股4日帶量長黑，跌幅收斂留下影線，日KD技術指標開口向下，近期強勢的鋼鐵及航運族群成為殺盤重災區。從技術面來看，連續出現三根帶量黑K，加上外資期貨增加空單到3.93萬口，台股提防回測季線約16426點，若短期無法站回萬七關卡守穩，整理期恐拉長。





長榮4日指出，4月初接獲租船「長賜輪」的船東告知共同海損，分攤船舶救援及處理共同海損所產生的相關費用，不過長榮有投保保險，承擔的金額極為有限，對長榮影響甚微。





路透社報導，台積電計劃擴大在美國亞利桑那州的投資設廠計畫，將會建6座晶圓廠。台積電表示，亞利桑那州廠依原訂計畫執行，第一期廠房月產能2萬片。





晶圓代工廠世界先進第1季稅後淨利新台幣22.13億元，創歷史新高，每股純益1.34元。世界先進預期，第2季產品平均售價可望拉升5%，季營收將可突破100億元。（編輯：楊玫寧）1100505



