NBA／Curry單季破300三分卻輸球　球哥狂砍33分逆轉勇士

Stephen Curry被熱火嚴加看防
▲Stephen Curry單季投進300顆三分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-05 10:36:13｜2021-05-05 10:39:59

Stephen Curry在今(5)日的比賽中，完成生涯第4次單季投進300顆三分球的壯舉，然而這場比賽最終金州勇士無法取勝，紐奧良鵜鶘在「球哥」Lonzo Ball全場攻下33分的好表現下，終場以108:103取勝。

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在昨天攻下41分後，Curry今天對鵜鶘依舊不手軟，首節就狂砍17分，投進了5顆三分球，這也讓他本季的三分球命中率突破300大關，過去史上只出現過5次，其中4次是由他自己締造的。

上半場Curry攻下24分，幫助球隊取得１分領先，第三節Curry又是單節11分的表現，不過鵜鶘靠著控衛Ball和狀元前鋒Zion Williamson的好表現，始終緊咬比數，三節打完勇士取得4分領先。

末節勇士一度拉開到9分領先，不過之後鵜鶘靠著對手失誤追平比數，此時Draymond Green站了出來，先投進一顆三分球，之後又抄掉了Williamson的球，讓勇士重獲領先。

不過Ball今天手感實在太火燙，連續投進兩顆三分球，加上Eric Bledsoe拋投命中，讓鵜鶘重新領先；之後Green切入打進2分，回過來Ball中投命中，Curry最後一攻未能命中，鵜鶘靠罰球鎖定勝局。

Curry這場28投13中，其中包括8顆三分球，砍下全場最多的37分，但末節熄火只得到2分，除了他之外，Andrew Wiggins今天繳出26分、6籃板、3助攻的表現，Green得到7分、12籃板、9助攻、2阻攻。

Ball這場成為勇士無法阻止的點，他全場投進7顆三分球，得到33分；Williamson斬獲23分、12籃板、7助攻，鵜鶘全隊有5人得分上雙，末節打出33:24的攻勢，成功逆轉。

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