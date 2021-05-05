NBA／Curry單季破300三分卻輸球　球哥狂砍33分逆轉勇士

我是廣告 請繼續往下閱讀
上半場Curry攻下24分，幫助球隊取得１分領先，第三節Curry又是單節11分的表現，不過鵜鶘靠著控衛Ball和狀元前鋒Zion Williamson的好表現，始終緊咬比數，三節打完勇士取得4分領先。
末節勇士一度拉開到9分領先，不過之後鵜鶘靠著對手失誤追平比數，此時Draymond Green站了出來，先投進一顆三分球，之後又抄掉了Williamson的球，讓勇士重獲領先。
不過Ball今天手感實在太火燙，連續投進兩顆三分球，加上Eric Bledsoe拋投命中，讓鵜鶘重新領先；之後Green切入打進2分，回過來Ball中投命中，Curry最後一攻未能命中，鵜鶘靠罰球鎖定勝局。
Curry這場28投13中，其中包括8顆三分球，砍下全場最多的37分，但末節熄火只得到2分，除了他之外，Andrew Wiggins今天繳出26分、6籃板、3助攻的表現，Green得到7分、12籃板、9助攻、2阻攻。
Ball這場成為勇士無法阻止的點，他全場投進7顆三分球，得到33分；Williamson斬獲23分、12籃板、7助攻，鵜鶘全隊有5人得分上雙，末節打出33:24的攻勢，成功逆轉。