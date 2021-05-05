祝福兼防疫！林智鴻母親節前夕贈送限定「玫瑰皂」表心意
母親節即將來臨，在這屬於媽媽的日子，高雄市議員林智鴻每年都堅持親手送上祝福，今年延續傳統並兼顧防疫新生活，規劃母親節限定「玫瑰皂」贈送心意，林智鴻今(5)日在發送「玫瑰皂」除感謝辛苦的媽媽們能與全家大小幸福共度的日子外，林智鴻也說，這款「玫瑰皂」大小方便隨時攜帶，希望市民朋友隨時做好防疫，健康溫暖守護家庭。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-05 15:26:54
市議員林智鴻在母親節前夕，延續服務處的傳統，林智鴻規劃利用上學、放學時段陸續前往鳳山各校園周邊發送「玫瑰皂」，希望將祝福送到校門口，向送孩子上下課的媽媽、爸爸、阿公和阿嬤獻上祝福。今天先後前往過埤國小，新甲國小反應相當踴躍，現場許多小朋友主動索取，希望帶回家送給家人、祝福媽媽。放學時段許多孩子、家長熱情回應，直呼「玫瑰皂超可愛」。
林智鴻表示，每年都會規劃母親節限定小禮物，一般會想到送康乃馨，但考量實用性，去年設計女性喜愛的面膜，今年配合防疫新生活，特別訂製這款母親節限定「玫瑰皂」，大人、小朋友都可以用，提醒勤洗手、健康守護妳我，面對疫情不能掉以輕心，盼疫情早日退去，也祝福所有辛苦的媽咪，母親節快樂！