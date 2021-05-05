尼泊爾疫情惡化！珠穆朗瑪峰基地爆17人確診　恐釀大災難

尼泊爾
▲鄰近印度的鄰近的尼泊爾新冠肺炎（COVID-19）疫情也逐漸升溫，珠穆朗瑪峰基地營傳出至少有17人確診。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-05 15:34:09

印度近期新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，鄰近的尼泊爾疫情也逐漸升溫，昨（4）日新增7587例，單日新增確診人數創下新高。英國《BBC》注意到連當地知名的景點珠穆朗瑪峰基地營也傳出有人確診，引起國際社會對尼泊爾疫情的擔憂。

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英國《BBC》報導，珠穆朗瑪峰基地官員表示，尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）通報當地醫院收到許多病患，這些人來自基地營，或是前往更高海拔的登山客，目前累計已有17人確診。一家私人診所的員工透露，有患者從珠穆朗瑪峰基地回來後接受病毒檢測，結果呈陽性。

珠穆朗瑪峰基地傳出疫情引起人們擔憂，《BBC》指出，雖然現在尼泊爾官員刻意淡化疫情，但這確實已形成壓力，珠穆朗瑪峰可能會暫時關閉。往年都會有大批登山客前往尼泊爾攀登珠穆朗瑪峰，這些觀光產業是尼泊爾政府的主要收入來源，受到2020一整年疫情的影響，當地觀光生意慘淡。

尼泊爾政府目前要求前往珠穆朗瑪峰基地營的登山客必須先接受檢疫，但是登山團體擔憂，山上發生嚴重新冠肺炎疫情可能導致「毀滅性的後果」，一方面山上的環境條件惡劣，如果新冠病發症導致呼吸困難可能會比在平地更嚴重，另一方面山上的醫療資源也相對較少，患者在危急情況恐怕難以得到救治。

對於珠穆郎瑪峰基地營爆發疫情，尼泊爾文化旅遊與民航部副部長蘇貝迪（Prem Subedi）向《BBC》表示，目前尚未確認有關基地營中的疫情狀況，並強調強調迄今為止，文旅部尚未接獲營地內的任何確診病例通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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