澄清湖蓄水達93%　陳其邁：高雄6月前橙燈沒問題

隨水情日漸嚴峻，高雄水情自110年4月1日起轉為減量供水橙燈，市長陳其邁為確保民生用水供應無虞，今（5）日特別前往澄清湖視察時表示，市府與經濟部水利署南區水資源局協調啟用南化水庫聯通管增供引水等措施，優先蓄存澄清湖，蓄水達93%（245萬噸），提供枯旱期供應高市家用及公共給水的關鍵水源，讓高雄市於6月中旬仍維持橙燈，呼籲市民共同努力持續多省水。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-05 15:45:20
在市府水利局、經濟部水利署南區水資源局及自來水公司攜手努力下，目前水利局已完成8口寬口井每日送水澄清湖2.4萬噸，將力拼於5月20日前完成32口井，總共可提供9.6萬噸水源，加上中央的30口抗旱水井與水源調度等措施，期望至5月底，共可增量48萬噸水量。
陳其邁表示，高雄開闢水源多元的配套，及民眾的節流，這段時間已有初步效果。在開源節流部分，高市府是唯一縣市投入鑿井或多元水源配套方案的城市，「到目前為止，用最壞的劇本想像，就是沒有下雨的情況下，相對來講是比較樂觀，到5月底前，維持橙燈沒有問題！」陳其邁也希望能進一步，到6月中假如都沒有下雨的話，高雄市都能維持橙燈，最大的目標希望民眾的水龍頭打開，還是有水，維持減量減壓的供水，讓旱災能夠平安的度過。
陳其邁也強調，澄清湖是一個緩衝蓄水的功能，原來的取水量每天150萬噸，現在降到130萬噸，「我們每天存、每天存，都把多餘的增加出來的水源，把它存到澄清湖」，要能夠達到澄清湖的滿水位，感謝所有市民朋友的配合。