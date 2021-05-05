諾富特一館未註明是防疫旅館　陳時中：混住絕對違法

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陳時中指出，諾富特在一館的某一層作為檢疫旅館，使屬於分層形態的檢疫之用，而二館則是獨棟來執行，還有一部分是民航局指定外籍航空公司的機組員過境之用。
另外，有內部人員稱機組員住完後，就讓民眾入住，但是主責的桃園市府衛生單位跟指揮中心還互相甩鍋，質疑諾富特的管理權責，陳時中回應稱目前還沒辦法掌握，但若有機組員、檢疫人員住過，再給一般旅客住，那就一定是違法的的情形。
陳時中坦言，要做疫調，又要馬上知道下個事情、清楚事件事實上是很難的，因為有時候有的人會稍微誇大一些，有些人又會隱匿的很厲害，在第一時間內要做相關事實的釐清都會非常困難，而且有些人在醫院，也不適合做訪談，指揮中心能做的就是儘速，若民眾有類似情況可以撥打1922來告知，多方訊息能夠讓疫調更準確，當然有時候也會收到不正確的訊息增加疫調的困難度，現在大家都是分層次且有步驟地去做，努力去釐清所有可能性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。