諾富特一館未註明是防疫旅館　陳時中：混住絕對違法

指揮中心指揮官陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中今（5）日針對諾富特有檢疫人員跟一般旅客混住事宜做出回應。（圖／疾管署）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-05 16:14:22

華航機師染疫、諾富特飯店群聚案累計釀成28人確診，其中16例為本土個案，不過今（5）日有民眾爆料，諾富特飯店未告知一般團客這是防疫旅館，甚至還加入旅遊補助之列、與須檢疫的機組員混住，對此，指揮官陳時中表示，目前還無法掌握有相關情形，不過若有這項情形，一定是違法的。

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陳時中在今日的記者會上，針對相關防疫旅社規劃以及相關管理權責進行說明。陳時中表示，指揮中心主要是負責相關規定的訂定，而地方是執行單位，目前是規定一個月會檢查一次，不過當然有時候地方會加嚴，或是放鬆一些，這部分指揮中心是希望若有任何規定的改變，都先向指揮中心報備。

陳時中指出，諾富特在一館的某一層作為檢疫旅館，使屬於分層形態的檢疫之用，而二館則是獨棟來執行，還有一部分是民航局指定外籍航空公司的機組員過境之用。

另外，有內部人員稱機組員住完後，就讓民眾入住，但是主責的桃園市府衛生單位跟指揮中心還互相甩鍋，質疑諾富特的管理權責，陳時中回應稱目前還沒辦法掌握，但若有機組員、檢疫人員住過，再給一般旅客住，那就一定是違法的的情形。

陳時中坦言，要做疫調，又要馬上知道下個事情、清楚事件事實上是很難的，因為有時候有的人會稍微誇大一些，有些人又會隱匿的很厲害，在第一時間內要做相關事實的釐清都會非常困難，而且有些人在醫院，也不適合做訪談，指揮中心能做的就是儘速，若民眾有類似情況可以撥打1922來告知，多方訊息能夠讓疫調更準確，當然有時候也會收到不正確的訊息增加疫調的困難度，現在大家都是分層次且有步驟地去做，努力去釐清所有可能性。

▲華航諾富特飯店機師染疫關係圖。（圖／NOWnews製作）
▲華航諾富特飯店機師染疫關係圖。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
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2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
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2021-05-04-2021-05-07
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