感恩媽咪　到屏東勝利星村拍全家福留下最美回憶

感恩媽咪　到勝利星村拍全家福留下最美回憶
▲歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8日及9日週休推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，拍攝全家福為今年母親節留下幸福難忘的回憶。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.05）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-05 19:59:59

歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8日及9日週休推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，活動期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為今年母親節留下幸福難忘的回憶。

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▲為讓偉大媽媽度過不一樣的母親節，陪媽媽享用懷舊的眷村美食或私房料理，或品嚐美味下午茶，在老樹綠蔭、街角巷弄間拍下獨一無二的全家福合照。（圖／屏東縣政府提供,
▲為讓偉大媽媽度過不一樣的母親節，陪媽媽享用懷舊的眷村美食或私房料理，或品嚐美味下午茶，在老樹綠蔭、街角巷弄間拍下獨一無二的全家福合照。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.05）
屏東縣政府文化處指出，為讓偉大媽媽度過不一樣的母親節，遊訪勝利星村絕對是最佳選擇。全家人陪媽媽享用懷舊的眷村美食或私房料理，或品嚐美味下午茶，再一起租旗袍大變身，在老樹綠蔭、街角巷弄間拍下獨一無二的全家福合照。

文化處說，早期眷村生活每到逢年過節喜歡拍張全家福留念，老建築的庭院或門口老樹，都是老照片中常見的取景，尤其是穿著旗袍的媽媽們，為了拍全家福照，都會特別打扮，甚至穿上一年才穿一次的高跟鞋。

一年一度母親節來臨，勝利星村推出應景活動，歡迎全家大小一起來逛園區，喀嚓拍張甜美全家福，留下最幸福的瞬間。

活動當日請先至勝利星村將軍之屋領取集點卡，並於園區內單一店家消費滿520元，店家將協助蓋證明章，經活動工作人員審核確認，就可領取全家福攝影兌換券。拍攝場次為5月8、9日兩天下午2時、3時30分及5時共120組，數量有限。

▲活動當日請先至勝利星村將軍之屋領取集點卡，並於園區內單一店家消費滿520元，店家蓋證明章，經活動工作人員審核確認，就可領取全家福攝影兌換券。（圖／屏東縣政府提供,
▲活動當日請先至勝利星村將軍之屋領取集點卡，並於園區內單一店家消費滿520元，店家蓋證明章，經活動工作人員審核確認，就可領取全家福攝影兌換券。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.05）
文化處表示，除了本週登場的母親節活動，緊接著5月15及16日兩天下午3時至晚上9時勝利星村舊好勝市集，以植物為主題，邀請大家一起來體驗充滿綠意的植感生活。

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