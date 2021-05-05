40年耗費4千萬！「痛苦歌王」孫情收藏古玩將全數割愛
76歲的資深歌手孫情因表演常有痛苦表情，有「痛苦歌王」封號，或許年輕人沒聽過他，但他當年剛出道唱紅電影《淚的小花》主題曲，之後跑秀場累到吐血後便淡出歌壇，不過他近期身體保養得宜，打算將收藏40年的古玩全數賣清，傳承給下一代。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-05 17:21:57
孫情今（5日）舉辦《孫情藝藏珍寶》展覽會，他透露要趁身體還健在時全數賣清，傳承下去給喜歡的人，現場約有110件收藏品，其中最貴的收藏品是30年前以100萬元購買，現在價值估計480萬左右，而他的收藏品多半是大型木工，家裡自然是放不下，每年都得花租借倉儲加保養費用100萬元，如今40年過去也耗費約4000萬元左右，但他不在意花費在古玩上的金錢，只求有心人能帶走寶貝們，直言：「我也不會賣這麼貴，你有喜歡的話，大家來談。」
孫情對年輕世代大有感概，認為科技發達讓許多雕刻師都沒飯吃，且很多年輕人不懂古玩與國粹的價值，只想要現金，不懂得古玩可以高價賣出，不僅如此，行事作風也有別以往，像過去捐款都是為善不欲人知，現在卻是洋洋灑灑宣告愛心，直言：「你真的那麼有愛心嗎？現在的人太浮誇，我覺得太假，當然我改變不了年輕人的想法 。」
172公分的孫情前陣子被診斷出糖尿病，一下暴瘦到58公斤，他今氣色明顯變好，表示體重已回復到65公斤，坦言：「這年紀身上沒毛病才是奇怪！」目前少吃澱粉及多運動，血糖穩定維持數值100左右，身體一切健康，未來有機會不排除再開演唱會。