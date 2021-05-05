與蓋茲關係不尋常？美女翻譯遭起底　闢謠「無瓜勿cue」

▲微軟創辦人比爾蓋茲離婚，「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」翻譯王喆遭起底。（圖／美聯社／達志影像／王喆微博）
▲微軟創辦人比爾蓋茲離婚，「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」翻譯王喆遭起底。（圖／美聯社／達志影像／王喆微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-05 17:20:09

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和結縭的27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）爆出離婚震撼彈，引起各界猜測離婚原因。同一時間，長期擔任比爾蓋茲中文翻譯的王喆（Zhe "Shelly" Wang），她的身分近期也成為了關注焦點，還有外媒指出，比爾蓋茲和王喆有一段不尋常的關係。

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因為比爾蓋茲和梅琳達在商界建立了許多聯繫，和兩人過去有所交集的人，因此成為焦點。根據《福斯商業新聞》報導，雖然不清楚原因，但是王喆近來受到許多關注，名字還登上了熱搜排行榜。

有人猜測認為，王喆和比爾蓋茲夫婦其中1人的關係不單純，不只是工作關係。還有推特用戶暗示，這個人很有可能就是比爾蓋茲

▲比爾蓋茲的中文翻譯王喆最近備受外界關注。（圖／翻攝自王喆微博）
▲比爾蓋茲的中文翻譯王喆最近備受外界關注。（圖／翻攝自王喆微博）
報導中指出，外形亮眼的王喆擔任口譯已經有將近9年經驗，最初是在2012年9月擔任蒙特雷國際問題研究所（Monterey Institute of International Studies）的口譯員，並在隔年加入TED，領導團隊將TED的活動翻譯成中文、法文、德文、日文、韓文、俄文以及西班牙文。目前除了幫比爾蓋茲的基金會「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」口譯以外，王喆同時在耶魯大學管理學院和哈佛商學院的擔任同步口譯。

▲王喆外形亮眼。（圖／翻攝自王喆微博、LinkedIn）
▲王喆外形亮眼。（圖／翻攝自王喆微博、LinkedIn）
王喆會至少6種語言，在LinkedIn的介紹中，王喆取得了中文、西班牙文、法文、德文以及日文的多項認證，還有一項普通話的認證。王喆更將自己的廣東話、普通話，還有英文列為 「母語或雙語水平」。她曾經在猶他州開設一間餐廳，2007年時從楊百翰大學（ Brigham Young University）獲得商業和管理經濟學學士學位。並且從2011年到2013年之間，在蒙特雷國際問題研究所學習口譯。

▲王喆語言能力強，已有9年口譯經驗。（圖／翻攝自王喆微博）
▲王喆語言能力強，已有9年口譯經驗。（圖／翻攝自王喆微博）
不過面對外界對於她與比爾蓋茲之間的關係，王喆在微博上回應「本來覺得空穴來風，沒想到越傳越瘋」要網友們不要浪費時間在毫無根據的傳聞上頭，並且在最後強調「無瓜，勿cue」。

▲王喆在微博上闢謠，強調
▲王喆在微博上闢謠，強調 「無瓜，勿cue」。（圖／翻攝自王喆微博）
 

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