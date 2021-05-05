與蓋茲關係不尋常？美女翻譯遭起底　闢謠「無瓜勿cue」

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和結縭的27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）爆出離婚震撼彈，引起各界猜測離婚原因。同一時間，長期擔任比爾蓋茲中文翻譯的王喆（Zhe "Shelly" Wang），她的身分近期也成為了關注焦點，還有外媒指出，比爾蓋茲和王喆有一段不尋常的關係。
因為比爾蓋茲和梅琳達在商界建立了許多聯繫，和兩人過去有所交集的人，因此成為焦點。根據《福斯商業新聞》報導，雖然不清楚原因，但是王喆近來受到許多關注，名字還登上了熱搜排行榜。
有人猜測認為，王喆和比爾蓋茲夫婦其中1人的關係不單純，不只是工作關係。還有推特用戶暗示，這個人很有可能就是比爾蓋茲
王喆會至少6種語言，在LinkedIn的介紹中，王喆取得了中文、西班牙文、法文、德文以及日文的多項認證，還有一項普通話的認證。王喆更將自己的廣東話、普通話，還有英文列為 「母語或雙語水平」。她曾經在猶他州開設一間餐廳，2007年時從楊百翰大學（ Brigham Young University）獲得商業和管理經濟學學士學位。並且從2011年到2013年之間，在蒙特雷國際問題研究所學習口譯。
不過面對外界對於她與比爾蓋茲之間的關係，王喆在微博上回應「本來覺得空穴來風，沒想到越傳越瘋」要網友們不要浪費時間在毫無根據的傳聞上頭，並且在最後強調「無瓜，勿cue」。