與蓋茲關係不尋常？美女翻譯遭起底　闢謠「無瓜勿cue」

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和結縭的27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）爆出離婚震撼彈，引起各界猜測離婚原因。同一時間，長期擔任比爾蓋茲中文翻譯的王喆（Zhe "Shelly" Wang），她的身分近期也成為了關注焦點，還有外媒指出，比爾蓋茲和王喆有一段不尋常的關係。





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因為比爾蓋茲和梅琳達在商界建立了許多聯繫，和兩人過去有所交集的人，因此成為焦點。根據《福斯商業新聞》報導，雖然不清楚原因，但是王喆近來受到許多關注，名字還登上了熱搜排行榜。





有人猜測認為，王喆和比爾蓋茲夫婦其中1人的關係不單純，不只是工作關係。還有推特用戶暗示，這個人很有可能就是比爾蓋茲





▲比爾蓋茲的中文翻譯王喆最近備受外界關注。（圖／翻攝自王喆微博）

▲王喆外形亮眼。（圖／翻攝自王喆微博、LinkedIn）

▲王喆語言能力強，已有9年口譯經驗。（圖／翻攝自王喆微博）