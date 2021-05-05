醫大加冠傳承南丁格爾精神 中年重拾書本為圓護理師夢想
中華醫事科技大學護理系加冠典禮今(5月5日)舉行，近年由於新冠肺炎疫情嚴竣，護理人才極度短缺，加冠典禮後所有學生將安排到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。加冠典禮是宣誓效法南丁格爾的精神，如同燭光般的散發光和熱，忠貞職守以護理專業協助醫師診治謀求病者之福利。
記者張振興/台南報導
2021-05-05 17:50:51
今年中華醫事科技大學護理系接受加冠的學生共有317人，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則接受老師別名牌。「加冠」是責任加身的象徵儀式，它代表正式進入護理專業領域，加入護理工作行列，肩負重要使命，必須開始學會對每個病人和自己負責，是人生的重要里程碑。加冠完成後由系主任唐景俠在南丁格爾的肖像前點燭引光，再交棒給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，象徵南丁格爾護理專業知識、技能與素養的薪火相傳，將愛與關懷傳給身邊的每個人。
值得一提的是，今天的加冠典禮中，年紀最大的學生蔡旻樺來自嘉義，現年40歲的他大學公共衛生系畢業後在醫院任職醫療品管相關工作，因為對護理工作有興趣，又重返校園就讀護理系。每天往返嘉義和台南，就是為了在50歲前一圓護理師的夢想。他表示，今日的加冠典禮讓他更激勵自己朝目標邁進，不能輕易放棄。
中華醫大校長曾信超特別頒發護理系百合花獎給得獎的老師李珮菁及林庭如，二位老師培育無數的護理人才，將所學無私的教授給學生。曾信超期盼大家前往實習時，要把在校所學的紮實知能充分發揮，給予病患貼心、細心的照顧。