醫大加冠傳承南丁格爾精神 中年重拾書本為圓護理師夢想

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲加冠後進行傳光儀式，象徵薪傳南丁格爾的精神（圖／記者張振興攝，2021,05,05）

中華醫大校長曾信超特別頒發護理系百合花獎給得獎的老師李珮菁及林庭如，二位老師培育無數的護理人才，將所學無私的教授給學生。曾信超期盼大家前往實習時，要把在校所學的紮實知能充分發揮，給予病患貼心、細心的照顧。



